Evcil hayvanlar için sosyal medya platformu kuruldu

Pandemi sürecinde kıymetli ölçüde kısıtlanan toplumsal ömür, insanların bilhassa ruhsal açıdan zorlanmasına neden oldu. Yalnızlık, motivasyon kaybı, depresyon üzere pek çok sıkıntıya ise evcil hayvan sahiplenerek tahlil arandı. Amerika’da 1.300’den fazla evcil hayvan sahibinin iştirakiyle yapılan bir araştırmaya nazaran pandemide her 5 şahıstan 1’i patili bir dost edindi. Lakin pandemi kaideleri evcil hayvanları da zorladı. Tıpkı beşerler üzere onlar da konutta daha fazla vakit geçirmek, etrafla ve başka insan ve hayvanlara çok az temas halinde olmak durumunda kaldı. Uzun vadeli izolasyon, yetersiz toplumsallaşmanın beraberinde getirdiği kimi davranış bozuklukları ile ayrılık derdi üzere ruhsal meselelere neden oldu. Kademeli normalleşmeyle birlikte hem evcil hayvanlar hem de sahipleri için yeni bir devir başlarken bu adaptasyon sürecini daha sağlıklı geçirmeleri için PetPaw’dan değerli bir atak geldi. Evcil hayvanlara yönelik bir toplumsal medya platformu olarak Şubat ayında hayata geçirilen PetPaw, patili dostlar için oluşturulan profiller sayesinde sahiplerinin onlara çarçabuk eş yahut oyun arkadaşı bulmasını sağlarken kendi toplumsal etraflarını genişletmelerini amaçlıyor.

Hem Türkiye’de hem de İngiltere’de kullanılıyor

Hususa ait açıklamada bulunan PetPaw Kurucusu Barkın Akabey, “Pandemi kapsamında getirilen sokağa çıkma yasakları müddetince evcil hayvan sahipleri, patili dostlarını sırf meskenlerinin 15 metre uzağına kadar dolaştırabiliyordu. Bu nedenle bilhassa sokağında çok fazla dolaşamayan köpekler yeni beşerler, yerler ve kokular keşfedemedi. Konutta konuk olmaması, hem köpeklerin hem de kedilerin şahsî alanlarına giren insanlara nasıl ahenk sağlayacağını öğrenme yeteneğini sınırladı. Biz de bu tablodan hareketle hem patili dostlarımıza hem de ailelerine bir alan açmak istedik ve evcil hayvanlara özel toplumsal medya platformu PetPaw’ı hayata geçirdik. Halihazırda İngiltere’de faal olarak kullanılan platformumuz, Türkiye’de yayına girdiği 27 Şubat tarihinden bu yana binlerce kullanıcıya ulaştı”dedi.

Sorada barınaklardan hayvan sahiplenme süreçlerini dijital ortama taşımak var

Platformun özelliklerine de değinen Barkın Akabey, “PetPaw ile hem hem evcil hayvanlara eş yahut oyun arkadaşı bulunmasına hem de sahiplerinin hayvansever bir toplumsal etraf edinmesine yardımcı oluyoruz. Platformda yer alan online mağaza sayesinde de en uygun fiyatlı evcil hayvan eserlerini tek bir tıkla ulaşılabilir hale getiriyoruz. En yakın veterinerlerin ve pet shopların bilgilerine çarçabuk erişme ve yol tanımı alma üzere özellikler de sunuyor, hayvan sahiplerinin patili dostları için en faydalı ve aktüel bilgilere ulaşmasına imkan tanıyoruz. Birebir vakitte platformun hatırlatıcı özelliği sayesinde de aşı yahut traş vakti üzere kıymetli günler için bildirimler oluşturmaları kolaylaştırıyoruz. Üzerinde çalıştığımız yeni özelliklerle birlikte evcil hayvan sahiplerinin tüm gereksinimlerini tek bir çatı altında karşılamayı hedefliyoruz. Yakın gelecekteki planlarımızın başında ise barınaklardan hayvan sahiplenme süreçlerini dijital ortama taşımak geliyor” diye konuştu.