Evde kaza geçiren Umut Akyürek hastaneye kaldırıldı!

Türk sanat müziği sanatkarı Onur Akay, meslektaşı ve yakın dostu Umut Akyürek’in konutta kaza geçirdiğini ve hemen hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ses sanatkarı Umut Akyürek’in tuvalette çok makûs bir biçimde düştüğü ve hemen ameliyata alınacağı öğrenildi. Makûs haberi yakın dostu ses sanatkarı ve müellif Onur Akay duyurdu. Akay, “Canım dostum Umut Akyürek’e nazar değdi ve dün gece görünmez bir kaza geçirdi. Tuvalette ayağı kayınca istikrarını kaybederek çok sert bir halde düşen Umut, iki farklı yerden omzunu kırdı ve hemen Başakşehir Çam ve Sakura Kent Hastanesi’ne kaldırıldı ve şu an ameliyatta. Çok sancılar çeken canım dostuma acil şifalar diliyorum.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı