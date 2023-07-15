Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali heyecanı

26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film festivali; geleceğin teknolojik araçları ve bilimin sınırsız imkânlarının sanatla bir araya geldiği unutulmaz bir deneyim için gün sayıyor.

İSTANBUL (İGFA) – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, 2.Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla ve derneğin başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde 8 Eylül’de düzenlenecek olan basın lansmanıyla sinemaseverler ile 2.kez bir araya geliyor. Bu yıl ulusal jüride; Akademisyen Kaya Özkaracalar, sinema yazarı Murat Tolga Şen, karikatürist Cengiz Üstün, yönetmen Kerem Topuz ve yazar Oben Budak yer alıyor. Festivalin bu yılki ulusal jüri başkanlığını ise başarılı yönetmen Ümit Önal üstleniyor.

2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivalinin sanat yönetmenleri tarafından yapılan açıklamada; Bilim kurgu ve fantastik sinema, dünya sinema tarihi boyunca, içinde bulunulan çağa yön veren ve sosyolojik, toplumsal olarak önemli okumalar yapmaya imkân tanıyan eserler ortaya çıkardı. Bir bilim kurgu klasiği olan 1968 yapımı Stanley Kubrick filmi ‘2001: A Space Odyssey’ (2001 Bir Uzay Macerası) filminde tasarlanan dünyada gördüğümüz teknolojiler; dokunmatik ekranlar, bilgisayar sesli kullanım sistemleri, biyometrik tanımlama ve hatta yapay zekâ, adım adım gerçek hayatın içinde yer almaya başladı. Dolayısıyla ilk günden bugüne, öngörüleri ve sunulan hayal gücü açısından, bilime, teknolojik gelişmelere ve günümüzde dijital dünyaya yeni ufuklar açan bir içerik alanı diyebiliriz bu tür için.

Sinema Eleştirmeni Gizem Ertürk ve akademik kariyerini sinema alanında sürdüren İletişimci Göknur Topçu yaptığı açıklamada; US3F’in sinemamızın köklü tarihi boyunca nispeten daha az içerik üretilen fantastik türdeki sanatsal üretimi desteklemek ve sinemacıları bu türe teşvik etmek açısından da çok önemli bir platform olacağına inanıyoruz. Bu misyon çerçevesinde festivalin ulusal yarışma bölümünü, Türk sinemasının yeni nesil içerik üreticilerine, görsel efekt, animasyon, CGI teknolojilerinde ilerlemek isteyen gençlere cesaret, ilham verecek ve fantastik sinemamıza özgün katkıları olacağını düşündüğümüz filmlerden oluşturuyoruz.

Kaynak : İGFA