Evrim Kırmızıtaş Başaran, Yılın Girişimci İş Kadını seçildi

Best Of Year Mükafatları Merasimi, Sarıyer Fuat Paşa Yalısı’nda 300’e yakın seçkin davetliyle gerçekleştirildi. Cet Çağlayan’ın her yıl düzenlediği ve 2021 yılının en uygunları ödüllerinin dağıtıldığı gecenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy ile Serhat Kaynarpınar üstlendi.

Ödüllere doymuyor

Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş da Best Of Year Mükafatları kapsamında Yılın Teşebbüsçü Bayan ödülünün sahibi oldu.

Başaranlar Yatırım Holding ismine aldığı mükafatla ilgili konuşma yapan Evrim Kırmızıtaş Başaran “Çalışmalarımın karşılığını görmek çok sevindirici. İşime olan tutkum, istikrarlı bir muvaffakiyetin kapılarını açıyor. Bu ödül de daha uygunlarını yapmak için çok hoş bir teşvik oldu” dedi.

Daha evvel de Türkiye’de tarihinde Ömür Uzunluğu Muvaffakiyet Ödülü’nü alan birinci ve tek gayrimenkul danışmanı olan Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın Dünya Ciro 1.’si başta olmak üzere 300’den fazla mükafatı bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı