Oyun ve performans dünyasında en yeni değişimler sürat kesmeden gerçekleşiyor. En son teknolojik donanımları kullanıcılarına sunmaya devam eden Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcıların gereksinimini Excalibur’un yenilenen modelleri ile tahlil oluyor. En yeni NVIDIA ekran kartları ve Intel 11. Kuşak işlemcileri ile yenilenen Excalibur G770 ve G900 modelleri kullanıcılara en güçlü teknolojik tecrübesi, trend tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekran keyfini sunmaya devam ediyor.

Şık Dizayna Hudut Tanımayan Güç

Hem oyunseverlerin hem de performans arayışında olanların gereksinimlerini karşılayan Excalibur G770, yenilenen gücü ve performansıyla hudutları ortadan kaldırıyor. NVIDIA’nın en yeni jenerasyon AMPER platformuna sahip RTX3050 ve RTX3050TI serisi ekran kartları ile donatılan yeni G770, kullanıcılara oyunlarda yüzde 60’a varan performans artışını sunuyor. Intel’in en yeni 11. Kuşak Tigerlake-H işlemci farkıyla da kullanıcılara 8 çekirdekli i7-11800H ve 6 çekirdekli i5-11400H tecrübesini de yenilenen modelinde sunan Excalibur, güçlü, ince ve metal olarak tasarlanan yeni G770 modeli ile hem dayanıklılığı hem de şık tasarımı kullanıcılara vadediyor. Yenilenen Excalibur G770; 144HZ Full HD IPS ekrana, akıllı turbo termal soğutma sistemine, Dolby Digital ses sistemine, çoklu monitör takviyesine, 65.026 farklı renk sunan 3 bölgeye ayrılmış RGB klavyeye ve Intel Wi-Fi 6 teknolojili AX201’e sahip.

Her Daim Kazanan Olmak İçin Yenilenen G900

NVIDIA RTX3060, RTX3070 ve RTX3080 8GB ekran kartlarının yanı sıra Intel’in 11. Jenerasyon Tigerlake-H 8 çekirdekli i7-11800H işlemcisi ile yenilenen Excalibur G900, performansın en estetik haliyle kullanıcıların karşısında. 144Hz yenilenme süratli Full HD IPS ekranı ve 3MS yansıma mühleti ile akıcı ekran geçişlerini sağlayan yeni G900, 7000 dönme suratı ve 2 akıllı turbo fanıyla gücü de müdafaa altına alıyor. Wi-Fi 6 kablosuz ilişki teknolojisiyle 3 kat daha süratli olan ve yüzde 75 daha az gecikmeyi kullanıcılara sunan Excalibur G900, en yeni 3200MHZ sürate sahip belleklerle de performansa güç katmaya yeminli. Yalnızca 4,7mm inceliği ile Türkiye’nin en ultra ince çerçeveli performans bilgisayarlarından birisi olmasını sağlıyor. Özel metal dizaynlı oyuncu bilgisayarı G900, 65.026 farklı renk sunan 3 bölgeli RGB klavyeye, varlıklı ilişki seçeneklerine, sınırsız depolama alanına da sahip.

Hibya Haber Ajansı