Experian, Convex’in Türkiye lansmanını yaptı

Dünyanın önder bilgi hizmetleri şirketi Experian; makine tahsili modellerinin süratli bir formda operasyonel hale getirilmesi ve aktif idaresi çerçevesinde attığı bu yeni adımla; model geliştirme, validasyon, yönetişim, raporlama ve otomasyon süreçlerini bir ortada sunuyor. Convex tahlili ile kullanıcılara, klâsik modelleme platformlarına kıyasla birçok yarar sağlanıyor: Tasarlanan modelleri dakikalar içerisinde üretim ortamına götürerek yüzde 30 ile yüzde 50 oranında sürat kazandıran Convex, modellerin geliştirimi sürecinde sağladığı sürükle-bırak şeklindeki süratli modelleme özelliği ile en az insan gücü muhtaçlığı ile yanılgı riskini de ortadan kaldırıyor.

Gelişmiş makine tahsili işlevlerinin ve yaygın algoritmaların tamamının bir ortaya getirilmesi ile sunulan Convex sayesinde kurumlar, modelleme ve implementasyon süreçlerini hızlandırabilecek, en yeni modelleme algoritmalarını çalıştırabilecek ve tüm modellerini tek ekranda izleyebilecek olmanın avantajını yaşayacak. Eser birebir vakitte bilgi bilimi teknik bilgisine sahip olunmadan rahatlıkla yüksek performanslı sonuçlar edinilmesine imkan tanıyan kullanıcı dostu bir yapıya sahip.

Experian Convex platformunun basitçe kullanılabilen önyüzü ile data tahlili, görselleştirmesi, bilgiye dayalı modelleme, implementasyon ve raporlama süreci kolaylaşıyor böylelikle hem kodlama yapmadan hem de standart bir akış ile makine tahsili modellemesi yapılabiliyor.

Experian EMEA Analitik Küme Önderi Enrico Libbiani, Convex’in Türkiye’de hayata geçişiyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye pazarı her vakit Experian olarak geliştirdiğimiz en yeni eserleri getirmekten büyük memnunluk duyduğumuz pazarlardan biri olmuştur. Convex platformumuzun da başka eserlerimizde olduğu üzere pazar standardı haline geleceğinden hiç kuşkumuz yok. Güçlü lokal takımı ve geliştirdikleri tahlillerle EMEA bölgesine yüksek bedel kazandıran Experian Türkiye Analitik takımını en yeni makine tahsili teknikleriyle geliştirdiğimiz eserlerle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Experian Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Müşterilerimizin dinamik, süratli ve yanlışsız karar verme noktasındaki taleplerini yüksek performanslı tahliller ile karşılamak bizim açımızdan elzem. Makine Öğrenmesi modellerinin geliştirilmesi, otomasyonu ve validasyonu işlerinin “minimum kod” mantığında, teknik olmayan kaynaklarca da rahatlıkla yapılabilmesi analitik dünyasının en yeni ve süratle gelişen trendi. Experian Convex sayesinde artık müşterilerimiz modellerini çok daha süratli güncelleyebilecek, süratli ölçüm ve raporlama yapabilecek, makine tahsili sistemleri ile geliştirdikleri model ve stratejileri daha süratli ve kolay kullanıma alabilecek. Convex kullanıcıları, en aza indirilen insan iş gücü ve eğitim sürecinin yanı sıra kısalan üretime geçiş mühleti ve azalan risk ile en üst seviyede randıman elde edebilecek” dedi.

Hibya Haber Ajansı