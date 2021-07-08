EY Türkiye 2021 Vergi Maratonu Yarışması başladı

Bu yıl altıncısını düzenlediği müsabakayla geleceğin yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan EY Türkiye, vergi alanında meslek yapmayı hedefleyen gençlerin müracaatlarını 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kabul edecek. Finale kalan tüm adaylar EY Türkiye’de staj imkânı için pahalandırılacak ve yarışın birincisi para ödülünün yanı sıra 20’den fazla ülkenin iştirakiyle düzenlenecek “Yılın Genç Vergi Profesyoneli” müsabakasında Türkiye’yi temsil edecek

Milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye’nin, gelecek jenerasyon vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve meslek fırsatlarını tanıtmak hedefiyle bu yıl altıncısını düzenlediği Vergi Maratonu Yarışması’nın 2021 yılı müracaat süreci başladı.

Yarışın birincisi, 7.000 TL’lik para ödülünün yanı sıra yurt dışında gerçekleşecek “Yılın Genç Vergi Profesyoneli” (Young Tax Professional of the Year) yarışında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Yarışın ikincisi 4.000 TL, üçüncüsü ise 2.000 TL ile ödüllendirilecek.

Müsabakada finale kalan tüm adaylar EY Türkiye’de staj imkânı için pahalandırılacak ve EY Türkiye’nin vergi kısmı profesyonelleriyle birebir çalışma fırsatı yakalayacak.

Heyetin yapacağı değerlendirmenin akabinde finalistler aşikâr olacak ve final sunumları gerçekleştirilecek. Ekim 2021’de online olarak düzenlenecek final etkinliğinde birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar açıklanacak.

Yılın Genç Vergi Profesyoneli Müsabakası hakkında

20’den fazla ülkenin iştirakiyle gerçekleşen “EY Young Tax Professional of the Year” finaline farklı bilgi birikimi ve deneyimlere sahip memleketler arası vergi profesyonelleri katılıyor. Yarış, iştirakçiler için farklı kültürlerle tanışma, olay tahlilleri ve mülakatlar ile tecrübe kazanma fırsatı sunuyor.

Young Tax Professional of the Year – Yılın Genç Vergi Profesyoneli müsabakasına katılacak ülkeler ortasında Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İtalya, Lüksemburg, Kazakistan, Malezya, Hollanda, Nijerya, Norveç, Pakistan, Portekiz, Romanya, Rusya, İspanya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Türkiye, İngiltere ve Ukrayna yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı