EY Türkiye 2021 Vergi Maratonu Yarışması başladı

Milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye’nin, gelecek kuşak vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve meslek fırsatlarını tanıtmak gayesiyle bu yıl altıncısını düzenlediği Vergi Maratonu Yarışması’nın 2021 yılı müracaat süreci başladı. Vergi alanında meslek yapmayı hedefleyen ve müracaat şartlarına uyan öğrenci ve yeni mezunlar yarışa katılmak için 31 Temmuz 2021 tarihine kadar https://www.ey.com/tr_tr/careers/ey-turkiye-vergi-maratonu-young-tax-professional-of-the-year-turkey sayfasından müracaat yapabilecek.

Yarışın birincisi, 7.000 TL’lik para ödülünün yanı sıra yurt dışında gerçekleşecek “Yılın Genç Vergi Profesyoneli” (Young Tax Professional of the Year) müsabakasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Müsabakanın ikincisi 4.000 TL, üçüncüsü ise 2.000 TL ile ödüllendirilecek.

Müsabakada finale kalan tüm adaylar EY Türkiye’de staj imkânı için pahalandırılacak ve EY Türkiye’nin vergi kısmı profesyonelleriyle birebir çalışma fırsatı yakalayacak.

Heyetin yapacağı değerlendirmenin akabinde finalistler belirli olacak ve final sunumları gerçekleştirilecek. Ekim 2021’de online olarak düzenlenecek final etkinliğinde birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar açıklanacak.

Hibya Haber Ajansı