EY Türkiye Denetim Bölümü Başkanlığına Damla Harman atandı

EY Türkiye Kontrol Kısmı Şirket Ortağı Damla Harman, 1 Temmuz 2021 tarihi prestijiyle EY Türkiye Kontrol Kısmı Lideri olarak atandı

EY (Ernst & Young) Türkiye Kontrol Kısmı Şirket Ortağı Damla Harman, 1 Temmuz 2021 prestijiyle EY Türkiye Kontrol Kısmı Lideri olarak atandı. Harman, birebir vakitte Kasım 2017’den bu yana EY Türkiye Finansal Hizmetler Dal Başkanı olarak vazife yapmaktadır.

EMEIA sermaye piyasaları ve halka arz danışmanlığı ile Türkiye/Uluslararası Muhasebe Standartları uzmanlığı alanlarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Damla Harman, EY Türkiye bünyesine 2001 yılında katıldı. Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı bankalarının mahallî, UFRS ve PCAOB kontrollerini gerçekleştirmiş olan Harman, mesleği boyunca birçok finans kuruluşunun iç denetim, iç kontrol ve idare danışmanlığı projelerinde farklı liderlik misyonlarında bulundu. Hala de yürüttüğü Finansal Risk İdare Liderliği müddetinde birçok banka ve sigorta şirketinin mevzuat dönüşüm projelerini gerçekleştiren Harman, birçok bankanın periyot ve birleşme süreçlerinde misyon aldı. Marmara Üniversitesi 2001 yılı mezunu olan Harman, İstanbul Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi olmakla birlikte YASED Bankacılık Çalışma Kümesi Lideri ve İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Kontrol Tertibi (AAOIFI) ‘Beklenen Kredi Karşılıkları’ standardı çalışma kümesi üyesidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı