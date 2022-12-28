EYT düğümü çözüldü… Yaş sınırı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemenin kapsamıyla ilgili açıklama yaptı. EYT yaş sınırı olmadığnı açıkladı. Prim teşviki geldi.
ANKARA (İGFA) -EYT düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin kapsamıyla ilgili açıklama yaptı.
2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan düzenlemede EYT yaş sınırı olmayacağını söyledi.
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