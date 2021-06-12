Ezgi Eyüpoğlu:” Aşkta Birlikte Gülebilmek Çok Önemli”

Sempatik halleri ve hoşluğu ile başarılı rollerde yer alan oyuncu Ezgi Eyüboğlu MAG Haziran sayısı için objektif karşısına geçti.

“ Aşkta; huzur, itimat, istikrar, karşılıklı, kıymet vermek, hürmet ve birlikte gülebilmek çok önemli”

“İşle ilgili istediğim bir şeyin gerçekleşmesi beni memnunluktan havalar uçurur”

“Karşımdaki beşerde aradığım en vazgeçilmez özellikler, pratik zeka, algılama suratı, espri kanalımızın birebir olması, tutarlılık ve kendine güvenmesi olur”

Duru hoşluğu ile büyüleyen Ezgi Eyüboğlu, kendisi ile ilgili merak edilenleri MAG Haziran sayısı için yanıtladı.

Süper Yüzyıl, İntikam üzere başarılı dizilerde canlandırdığı karakterler isminden kelam ettiren Eyüboğlu, şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol takımında yer alıyor. Üniversitede iktisat okurken tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa giriş yaptığını belirten hoş oyuncu, “Her şey çok hoş ve keyifli gidiyor. Teşkilat dizisinin çalışma ortamından çok keyifli ve huzurluyum” diye konuştu. Oyuncu olduğu vakitten bu yana en çok utangaçlığının değiştiğini söyleyen Eyüboğlu, “Hayatımda çok fazla şey değişti fakat en bariz olanı utangaçlık diyebilirim. Evvelce çok utangaç biriydim o biraz hafifledi” tabirlerini kullandı.

Dizide rol arkadaşları Deniz Baysal ve Ezgi Şenler için de övgü dolu kelamlar söyleyen hoş oyuncu, “ Çok tatlı iki bayanla çalışıyorum. Üçümüz de güçlü bayan karakterleri canlandırıyoruz. Genelde bayanlara bu kadar katmanlı ve uygun karakterler yazılmıyor. Her bölümde olduğu üzere bizim dalımızda de bayanlar arı üzere çalışıyor” diye konuştu. “Meslek hayatınızda yaşadığınız en büyük zorluk neydi?” sorusuna “Belirsizlik” olarak karşılık veren Eyüboğlu, “Belirsizlik zorlayıcı bir faktör. Bir iş ile ilgili karar verirken süreçte birçok belirsizlik karşınıza çıkabiliyor ve bu noktada iç güdülerinizle hareket etmeniz gerekiyor” dedi. Aşk ile ilgili özel açıklamalarda da bulunan Ezgi Eyüboğlu, “Aşkta; huzur, itimat, istikrar, karşılıklı paha verme, hürmet ve birlikte gülebilmek çok değerli. Aşk konusunda büyük cümleler bana komik geliyor. Benim bağda kıymet verdiğim şeyler az evvel saydıklarımı hissedebilmek” diye belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı