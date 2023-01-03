F-16’lardan gerçek mühimmatla tam isabet!

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kuvvet komutanlıkları tatbikatlarını her koşulda sürdürüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı farklı üslerden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi.

Hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı söz konusu eğitime ilişkin hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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  1. F-16’lardan gerçek mühimmatla tam isabet! için yorumda bulun
    3 Ocak 2023  

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