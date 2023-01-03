F-16’lardan gerçek mühimmatla tam isabet!

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kuvvet komutanlıkları tatbikatlarını her koşulda sürdürüyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı farklı üslerden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi.
Hedefler tam isabetle vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı söz konusu eğitime ilişkin hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.#MSB pic.twitter.com/bqzOoPwQH8
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 3, 2023
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