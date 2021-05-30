Fahiş sınav ücretlerine derhal son verilmelidir!

GÜZEL Parti Genel Lider Yardımcısı ve Toplumsal Siyasetler Lideri Av. Ünzile Yüksel, fahiş imtihan fiyatlarına reaksiyon göstererek, “Genç işsizliğin tavan yaptığı şu günlerde, gençlerimizi bu kadar büyük bir maliyetle karşı karşıya getirmek milletin gerçeğini yok saymaktır. Hükümet hemen ülkenin gerçeklerini görüp, vatandaşına sahip çıkacak tedbirleri almak zorundadır”dedi.

GÜZEL Parti Toplumsal Siyasetler Lideri Av. Ünzile Yüksel, imtihan fiyatlarının yüksek olduğunu ve devletin bu bahiste düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Yüksel, “Ülkemizin eğitim ve işe yerleşme sisteminin öğrencilerimiz ve genç mezunlarımızı daima olarak ağır bir imtihan sürecine sokmakta olduğunu üzülerek görmekteyiz. Eğitim sisteminde elbette imtihanlar yapılarak kıymetlendirme yapılması doğal bir süreçtir. Fakat maksadını aşan imtihan yoğunluğu hem öğrencilerimizin psikolojisini olumsuz etkilemekte hem de ailelerine önemli bir mali yük oluşturmaktadır. Bunun yanında üniversite eğitimini tamamlamış genç mezunlarımız işe yerleşebilmek için güya bir üniversite daha okurcasına ders çalışma ve imtihan gerilimine maruz bırakılmaktadır.Bu imtihana dayalı sistem, eğitim kalitesini düşürmekle birlikte ezberciliğin güçlenmesine ve araştırmacı – yorumlayıcı bir jenerasyonun oluşmasına sebep olmaktadır.Üniversiteye giriş için yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı); Temel Yeterlilik Testi (TYT): Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Lisan Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumdan oluşmakta ve oturum başına 2021 yılında 90 TL imtihan fiyatı alınmaktadır. 3 oturumda girecek öğrencilerin 270 TL üzere yüksek bir meblağ ödemesi gerekmektedir. Bu fiyat taban fiyatın yaklaşık 10’una denk gelmektedir” dedi.

“Fahiş İmtihan Fiyatlarına son Verilsin”

“Başka bir imtihandan örnek verecek olursak, mezun olmuş gençler KPSS imtihanına girmeden ne öğretmen olarak atanabilmek ne de rastgele bir devlet kurumunda işe başlayabilmektedirler” diyen Yüksel şunları söyledi:

“2021 yılının KPSS imtihan fiyatları açıklanmamış olsa da bir evvelki imtihanda Genel Kültür-Genel Yetenek ve Öğretmenlik Alan Bilgisi imtihanları 80’ er TL başka alan testleri ise 55 TL olarak belirlenmiştir. Bilhassa lisans mezunlarının A kümesi takım diye tabir edilen işlere girebilmeleri için herkes için zarurî olan Genel Kültür-genel yetenek imtihanına ek olarak 2 alan testine daha girmeleri gerekmektedir. Bu durumda 190 TL üzere bir fiyat ödenmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ayrıyeten kimi kurumlar YDS( Yabancı Lisan Sınavı) puanı da istemekte ve bu imtihanın e-YDS fiyatı 240 TL olarak işsiz gençlerden tahsil edilmektedir.

Bu imtihanlara ilaveten DGS, TUS, ALES, İSG üzere imtihanlarda da durum benzerlik göstermektedir.

Genç işsizliğin tavan yaptığı şu günlerde, gençlerimizi bu kadar büyük bir maliyetle karşı karşıya getirmek milletin gerçeğini yok saymaktır. Hükümet ivedilikle ülkenin gerçeklerini görüp, vatandaşına sahip çıkacak tedbirleri almak zorundadır.

Öğrencilik hayatının devamı ve işe giriş için girilmesi zarurî olan imtihanların fiyatları yalnızca imtihan maliyetini yansıtacak formda düzenlenmelidir.

Bilhassa KPSS ve YKS imtihanlarından fiyat alınmamalıdır. Bu nedenle, “Fahiş İmtihan Fiyatlarına son Verilsin” sloganı ile yetkilileri misyona davet ediyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı