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Ana Sayfa Magazin 9 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Fahriye Evcen Bebeklerin Dünyasını Güzelleştirmek için Ekranlara Geri Dönüyor!

Fahriye Evcen Bebeklerin Dünyasını Güzelleştirmek için Ekranlara Geri Dönüyor!

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, Türkiye’de 33 yıldır yenilikçi ve sağlam eserleriyle bebeklerin sağlıklı ve keyifli gelişimi için çalışan Prima’nın yeni reklam sineması için uzun bir mühletin akabinde kamera önüne geçti.

Türkiye’de 35 yılı aşkın müddettir bebeklerin keyifli ve sağlıklı gelişimi için büyük bir özveri ile çalışan Prima’nın yeni reklam sinemasında başrolde marka elçisi ünlü oyuncu ve anne Fahriye Evcen rol alıyor.

Anne olduktan sonra dünyaya bebeklerin gözünden bakmaya başladığını vurgulayan Fahriye Evcen bebeklerin dünyayı ne kadar hassas ve büyük hislerle yaşadıklarını izleyicilerle paylaşıyor. Yalnızca Prima’da bulunan ekstra emici katman sayesinde ıslaklığı anında emen Etkin Bebek serisinin, bebeklerin cildini her an kupkuru tutarak çepeçevre müdafaasına dikkat çekiyor.

Dünyalarını güzelleştirmek için, birlikte” sloganıyla Prima ve Fahriye Evcen, birlikte başlattıkları iş birliği sayesinde bebeklerin dünyalarını güzelleştirmeye devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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