“Fake sosyal medya hesabım yok ama yakında açacağım.”

Türkiye ve gündeme dair hususları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatkarları ile Şiddetli PSM ve PSM Online’dan seyirci karşısına çıkan Schweppes’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, genç ve başarılı oyuncu Melis Sezen oldu.

Müzikten, stand-up’a, mizahtan aktüel mevzulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı cümbüş dolu dakikalara sahne olan, Kuvvetli PSM YouTube kanalında yayınlanan Schweppes’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin yeni kısmında başarılı oyuncu Melis Sezen, hem samimi itirafları hem de sevinçli tutumuyla geceye damgasını vurdu.

‘’ Hiçbir şeyden tiksinmem.’’

Anne tarafından Selanikli, baba tarafından ise Arnavut olan hoş oyuncu, kendisini tam bir göçmen kızı olarak tanımladı. Çocukluğu İstanbul’un merkezinden uzakta Silivri’de geçen başarılı oyuncu; “Çocukluğumu İstanbul’un içerisinde mükemmeller diyarında yaşamış üzere hissediyorum.” sözlerini kullandı. Çocukluk yıllarının teknolojiden uzak ve daima oyun oynayarak geçtiğinin altını çizen Sezen; “Toprakla ve tabiat ile iç içe bir çocukluk geçirdim. Toprakla ve tabiatla olan irtibatın çok değerli olduğuna inanıyorum. Çocukluğum bu türlü geçtiği için artık bile mesela hiçbir şeyden tiksinmem. Börtü böcektir, çamurdur bunlar benim için çok doğal ve tabiatın bir modülü olduğu için de değerli şeyler daima.” kelamlarını sarf etti.

Programın sevilen kısmı “Gözlerimin İçine Bak’’ta kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle karşılık veren başarılı ve hoş oyuncu, “Fake toplumsal medya hesabın var mı?” sorusuna verdiği “Şu an fake bir toplumsal medya hesabım yok fakat yakında açacağım. Teknoloji konusunda biraz maharetsiz ve berbatım açıkçası. Yeni bir mail adresi ile açmak gerekiyormuş bu türlü hesapların da. Biraz üşendim de bu vakte kadar açıkçası. Fake bir toplumsal medya hesabımın olmasını istemememin sebebi de parmağım ezkaza çarpıp yanlış şeyleri beğenmemek için lazım olacağını düşünüyorum.” yanıtıyla stüdyodaki herkesi güldürü.

“Beş yıla beş sinema sineması yedi tane de dizi sığdırdım.”

Oyunculuğa olan merak ve yeteneğinin dördüncü sınıftayken fark edildiğini anlatan başarılı oyuncu; “Dördüncü sınıfta drama dersimiz vardı okulda. Ben de her vakit bir şeyleri taklit ederek ya da taklit etmekten fazla o anı yaşayarak tabir eden ve anlatan bir çocuktum her vakit. Bundan kaynaklı olarak drama dersini de çok seviyordum. Bu durum öğretmenimizin de dikkatini çekti ve annemleri bu hususla ilgili yönlendirdi. Sonra birden kendimi on yaşında Müjdat Gezen’in okuluna giderken buldum. Cihangir Silivri ortasında yol yapmakla geçen bir dönemim olmuştu.” kelamlarıyla anlattı.

Üniversite’de “Medya ve Görsel Sanatlar” kısmında son sınıfa devam ettiğini de anlatan hoş oyuncu; “Medya ve Görsel sanatlar kısmı de benim hayallerimden birisiydi. Yalnızca kamera önünde olmak değil kameranın ardında neler olup bittiğini ve işin tekniğini öğrenmeyi de çok arzuluyordum. Üstelik bunun oyunculuğuma katkısı olduğunu da düşünüyorum.” cümleleriyle anlattı.

‘’ Mükemmelliyetçi bir tarafım var.’’

Şimdi beş yıldır kesimin içerisinde olmasına karşın bu müddet zarfında beş sinema sineması ve yedi tane de dizide rol alan başarılı oyuncu; “Başarılı olmayı her vakit hayal ettim ve istedim de elbette. Fakat bu yalnızca istemekle olabilecek bir şey de değil. Akışına bırakamıyorum, kendimi denetim etmeye başlıyorum mükemmeliyetçi bir tarafım var ve bu çok yorucu. İçsel ve güç olarak hayal etmenin yanında akış içerisinde bu başarıyı elde edebilmek için elimden geleni de yaptığımı söyleyebilirim gönül rahatlığıyla.” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı