Fark Honda Özel Servis | Hondacı Yasin

FARK HONDA ÖZEL SERVİS

Fark Honda Özel Servis firma kurucusu Yasin ALDAĞ uzun yıllar sektörde edindiği bilgi birikimi, tecrübe ile 2019 yılında kurumsallaşmanın adımlarını atarak sektörde yerini almıştır.

Yasin ALDAĞ yaptığı açıklamada her geçen gün artarak devam eden otomotiv sektöründe Honda araçların servis, yedek parça, bakımlarını yapıyoruz. Müşterilerimize en iyi ve profesyonel desteği sağlayarak kendimizi sürekli gelişime odaklıyoruz dedi.

Başlıca hizmetlerini sıralayan ALDAĞ; Mekanik, Elektrik, Kaporta, Boya, Şanzıman tamir bakımlarını uzman personelimiz ile teknik analizleri yaparak müşterilerimizin bilgisine sunuyoruz.

Vizyonumuz; İnovasyon odaklı girişimci ruhumuzdan güç alan güvenilir ekiplerimizle, faaliyet gösterdiğimiz otomotiv sektöründe değer katarak büyümek.

Her zaman daha iyiyi aramak, kalitenin izinde ilerlemek, gelişmek, dönüşmek, değişen koşullara uyum sağlamak Fark Honda Özel Servisinin iş kültürünü oluşturan temel değerlerdir. Böylesine zorlu bir dönemde bu başarıları mümkün kılan yaklaşım da budur.

Yıllardır ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlara katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz.

Yasin ALDAĞ | Hondacı Yasin

Fark Honda Özel Servis