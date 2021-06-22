Farklı bir ejderha hikâyesi, Ejderhanın Bulutları

Ejderha Bora’nın farklı olmanın hoşluklarına dair naif kıssası Ejderhanın Bulutları, daima kitap logosu ile 18 Haziran tarihinde raflarda olacak.

Chiara Lorenzoni’in kaleme aldığı, Sema Savaş’ın çevirmenliğini yaptığı Ejderhanın Bulutları, nazik ejderha Bora’nınfarklılıklarla dolu kıssası ile minik okurlarını karşılıyor.

Bora her gün ırmak kıyısına oturur ve gökyüzündeki bulutları seyreder. Bir gün Bora, bir ağacın kısımları ortasına sıkışmış küçük bir bulut bulur. Bora’nın kardeşleri ateş püskürtme konusunda son derece başarılıdır. Meğer Bora ne kadar denese de burun deliklerinden incecik bir duman bile çıkaramaz. O gülmeyi ve bulutları izlemeyi sever. Lakin tahminen de farklı biri olmanın da hoşlukları vardır…

6 yaş ve üstü çocuklara hitap eden kitapta okumayı kolaylaştıran ve bilhassa çocuklar için tasarlanmış Sassoon yazı karakterinden yararlanılıyor. Bu yazı karakteri çocuklara yalnızca okumak konusunda değil, tıpkı vakitte onların yazıyla birinci yakınlaşmalarında da kolaylık sağlıyor.

Ejderhanın Bulutları, daima kitap logosuyla 18 Haziran tarihinde raflarda yerini alacak.