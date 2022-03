Fashion Week Istanbul katılımcı tasarımcıları açıklıyor.

Fashion Week Istanbul, dijitalle fizikseli bir araya getiren hibrit yapısıyla, mekan sponsoru Soho House Istanbul’da 14 Mart’ta düzenlenecek kick-off partiyle beraber kapılarını açmasının ardından 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fashion Week Istanbul yeni hibrit yapısı sayesinde moda filmleri gösterimleri, defile ve koleksiyon sunumları gibi çeşitli etkinliklerle hem Türkiye’den hem de yurt dışından sektörün önemli oyuncularını bir araya getirirken, aynı zamanda dijital platformlardan ve Fashion Week Istanbul resmi adresi fashionweek.istanbul adresinden, resmi Instagram hesabı @fwistanbul’dan ve #fwistanbul hashtag’i üzerinden takip edilebilecek.

Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek 18 tasarımcı ile 8 New Gen by İMA ve KARMA by İMA genç tasarımcısı bulunuyor. BASHAQUES, CEREN OCAK, DB BERDAN, DICE KAYEK, EMRE ERDEMOĞLU, GOKHANYAVAS, MERT ERKAN, MURAT AYTULUM, NİHAN PEKER, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖZLEM ERKAN, RED BEARD BY TANJU BABACAN, SELEN AKYUZ, SEZGI TUZEL, SUDIETUZ, T.A.G.G, TUĞBA ATASOY ve Y+ YAKUP BICER hafta boyunca Sonbahar-Kış 2022/23 koleksiyonlarını sunacak olan marka ve tasarımcılar arasında yer alıyor. NEW GEN BY İMA kapsamında genç tasarımcılar BERFİN ÖZGÜR, NAZLICAN TÜRKER, ÖYKÜ ECE UZA, SELİNA ALP, ŞEYMA HAMAMCI ve KARMA BY İMA kapsamında genç tasarımcılar AYCAN HAKALMAZ, BEYZA EYÜBOĞLU, EZGİ YILDIRIM koleksiyonlarını sektörün beğenisine sunacaklar.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından desteklenmekte ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde yürütülmektedir.

