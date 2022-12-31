Fatma Şahin’den yıl sonu mesaisi

GAZİANTEP (İGFA) – Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil’e bağlı Aktoprak Mahallesi’nde, 87216 nolu caddede yapımı tamamlanan 350 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki yeni yolda incelemelerde bulundu ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Aktoprak’ta yapımı devam eden yeni GASMEK binasına geçerek, tesis inşaatını gezen Şahin, Aktopraklılara yeni senenin ilk aylarında içinde sanat, mesleki eğitim, etüt kursları, anaokulu gibi GASMEK binasının tamamlanarak hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

İncelemelerde açıklamada bulunan Başkan Şahin, Aktoprak’ın şehir için kıymetli olduğu, konumu itibariyle şehrin giriş ve ana damarı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Çok ciddi altyapı ihtiyaçları var çünkü çok hızlı büyüyor. Muhtarımız, temsilcimiz, çalışma arkadaşlarımızla birlikte buranın ihtiyaçlarını gidermek için AYKOME altyapı çalışmasını yapınca biz üst yapıya başladık. Buranın en büyük ihtiyacı doğalgaz. Doğalgaz ile ilgili her türlü çalışmayı yaptık. GAZDAŞ’ın ilk çalışma yapacağı alanlardan biri burası. Bu yıl sonunda yeni yapılan yolu görmeye geldik hem de doğalgaz için halkımızın taleplerini biliyoruz, yapılacakları anlatmak için bir araya geldik.”