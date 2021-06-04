Fazla iyot tüketimi hashimoto tiroditine neden olabilir

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Koyuncu, kilo artışı, yorgunluk, üşüme, ısınamama, yüzde şişme, solukluk, eklem ve kas ağrıları kabızlık adet düzensizlikleri, saç dökülmesi hamile kalmada sorunlar, depresyon nabızda yavaşlama üzere şikâyetlerden biri yahut birkaçı varsa Hashimoto Tiroiditi olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Koyuncu Hashimoto Tiroiditinin halk ortasında guatr diye bilinen tiroid bezinin bir hastalığı olduğuna değinerek ,“ Bu hastalıkta beden, tiroid hücrelerini bu hücrelere karşı uyarılmış bağışıklık hücreleri ile yok etmektedir. Sonuç olarak metabolizmamız için değerli olan tiroid hormonları yapacak hücre sayısı azalarak bu hormonlar düşmeye başlar. Bu duruma hipotiroidi demekteyiz. Bu durum yavaş yavaş gelişebilir. Öncelikle bu tabloda guatr denilen tiroid büyümesi meydana gelir” dedi.

Ailesinde tiroid hastalığı olanlarda daha fazla görülmekte Hashimoto tiroiditinde sebep tam olarak bilinmemekle birlikte ailesinde tiroid hastalığı yada tiroidit olanlarda daha fazla görülmekte olduğun belirten Koyuncu, “ Dışardan fazla iyot alınması da bu tanıya sebep olabilmektedir. Radyasyona maruz kalmakta suçlanmaktadır. Genelde orta yaş bayanlar da görülür ” dedi.

Hashimoto tiroidine yönelik spesifik bir tedavisi yoktur Hashimoto tiroiditinde tiroid bezine yönelik spesifik bir tedavisi olmadığını lisana getiren Koyuncu ,“ Hastalıkta hipotiroidi gelişmektedir ve bu durumun tedavisi yapılmalıdır. Hipotiroidi artık tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemeyecek duruma geldiğinde tiroid hormonları olan T3 ve T4 düzeylerinin düşmesi ve TSH düzeyinin yükselmesi ile olmaktadır. Hastalara dışardan tiroid hormonu verilmelidir. Hamilelik devrinde hormon muhtaçlığı artacaktır. Bu durumda aylık hormon düzeylerine bakılmalıdır. Gebelikte şayet hormon düzeyleri olağan olmazsa bebeğin gelişimi bozulacağı üzere doğumdan sonrada önemli sorunlarla karşılaşıla bilinir. Kolay bir kan tetkikiyle tanısı konulabilen ve toplumda hakikaten çok görülen bu hastalık kolay tedbirlerle şahsa ziyan vermeden tedavi edilebilmektedir.” halinde konuştu.

Hibya Haber Ajansı