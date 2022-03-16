Fc Barcelona İle Spotify, Spor ve Eğlence Alanlarında Stratejik ve Uzun Vadeli İşbirliğini Duyurdu

Müzik platformunun adı, 1 Temmuz 2022’den itibaren hem Erkek hem de Kadın takım tişörtleri ve antrenman formalarının göğüs kısmında yer alacak

Kulübün tarihinde yaşanan bir ilkle, global audio platformu Spotify, Stadyumun İsim Ortağı oldu. Bundan böyle stadyum, Spotify Camp Nou olarak adlandırılacak.

FC Barcelona ve dünyanın en popüler audio streaming üyelik hizmeti Spotify, İsveçli şirketin, Kulübün Ana Ortağı ve Resmi Audio Streaming Partneri olması için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Spotify, 2022/23 sezonundan başlayarak önümüzdeki dört sezon boyunca hem Erkek hem de Kadın takım formalarının göğüs kısmında yer alacak. Spotify ayrıca 2022/23 sezonundan başlayarak üç sezon boyunca antrenman formalarına da sponsor olacak. Spotify ve FC Barcelona, ikonik formanın dünyanın dört bir yanından sanatçıların onurlandırılabileceği bir alan haline gelmesi için fırsatlar yaratmak üzere birlikte çalışacak. İşbirliğinin bir parçası olarak Kulüp tarihinde ilk kez, Stadyum bir marka ile anılacak ve Spotify Camp Nou ismiyle yeniden adlandırılacak. İşbirliğinin ana vizyonu, sanatçıların FC Barcelona’nın dünya genelindeki taraftarları ile etkileşime girmesine yardımcı olacak yeni bir platform oluşturmayı hedefliyor.

FC Barcelona Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve imzalanan anlaşma, 3 Nisan’da elektronik oylama prosedürü ile gerçekleşecek Delegeler Olağanüstü Genel Kurulu’nun onayına tabi olacak. Kulüp, toplantının kamuoyuna duyurulması ile eş zamanlı olarak tüm lojistik detayları en kısa zamanda netleştirecek.

Bu yeni işbirliği çerçevesinde Spotify, 2022/23 sezonundan itibaren Kulübün Ana Ortağı olacak. Stadyumun isim haklarına ilişkin uzun süreli anlaşma Temmuz 2022’de başlayacak ve kulübün tesislerini ve çevresini dünya standartlarında, yeni bir stadyuma dönüştürecek şehre açık entegre Barça eğlence deneyimi olan Espai Barça projesinin bir parçası olarak Camp Nou sahasının iddialı bir şekilde yeniden yapılandırılması boyunca devam edecek.

Türünün ilk örneği bir işbirliği ve sanatçılar için benzersiz bir alan

Barça ve Spotify’ın işbirliği, Müzik ve Futbol dünyalarını bir araya getirme, Spotify Camp Nou Stadyumu’nda oyunculara ve sanatçılara global bir sahne yaratma, sanatçı ve oyuncuları dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla ve hayranlarla bir araya getirmeye yönelik yeni fırsatlar yaratma vizyonu ile kulüp için türünün ilk örneği niteliğinde. İşbirliği aynı zamanda, her iki kurumun şimdiki ve gelecekteki nesiller için farklı yetenekleri geliştirme ve destekleme taahhüdünün bir parçası olarak, Ana Ortak’ın hem erkek hem de kadın formalarında yer almasını kapsayacak.

Ayrıca FC Barcelona ve Spotify, sanatçıların çalışmalarını Blaugrana’nın global TV izleyicisine tanıtmak ve izleyiciler nezdinde pekiştirmek için Kulübün saha içi reklam alanlarında kullanmak üzere çalışmalar gerçekleştirecek. Espai Barça projesinin ilerlemesiyle birlikte Spotify, kulüp tarihinin bu yeni sayfasına katılıyor.

Kulübün Spotify ile işbirliği, hem kendi markasına uygun değerleri ve felsefeyi paylaşan hem de giderek daha rekabetçi hale gelen bir ortamda, oyun içinde ve dışında global bir kıstas olarak statüsünü korumasını destekleyen iş ortakları kurma hedefinin bir parçası.

FC Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın Açıklaması:

“Spotify gibi dünyaca ünlü bir platformla böyle öncü bir birlikteliği duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, kulübü hayranlarıyla daha da yakınlaştırmaya devam etmemizi ve eğlence ve futbol gibi iki aktiviteyi birleştiren, dünyanın her yerinden yeni futbol izleyicileri ile bağlantı kurmamızı sağlayan benzersiz deneyimler aracılığıyla taraftarlarımızın kendilerini, Barça ailesine çok daha ait hissetmelerini sağlayacak.

Bu aynı zamanda, başlattığımız yeni dönemde ileriye doğru adımlar atmaya devam ettiğimiz ve Barça’yı farklı kılan ve onu dünyada benzersiz bir kulüp haline getiren yenilikçi karakterini ve sürekli mükemmellik arayışını bir kez daha gösterdiğimiz bir birliktelik.”

Spotify Freemium Bölümü Başkanı Alex Norström’ün Açıklaması:

“Müzik ve Futbol dünyalarını bir araya getirmek üzere FC Barcelona ile yaptığımız işbirliği için bundan daha heyecanlı olamazdık. Temmuz ayından itibaren işbirliğimiz, yenilenmiş ismiyle Spotify Camp Nou’da Sanatçılara, Futbolculara ve tüm Hayranlara global bir sahne sunacak. Pazarlama yatırımlarımızı her zaman Sanatçıları ve çalışmalarını zenginleştirmek için kullandık ve bu işbirliği bu yaklaşımımızı yepyeni bir seviyeye taşıyacak. FC Barcelona’nın dünya çapındaki taraftar kitlesi ile buluşmak üzere yeni fırsatlar yaratmaktan heyecan duyuyoruz.

Spotify olarak misyonumuz, insan yaratıcılığının potansiyelini ortaya çıkarmak, sanatçıların sanatlarından geçimlerini sağlamalarını desteklemek ve hayranlarla bağlantı kurmak. Bu işbirliğinin, bu misyonu benzersiz, yaratıcı ve etkili yollarla yerine getirmek için birçok fırsat sunacağına inanıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı