Fendi’nin Peekaboo Çantası, Mevlana Felsefesiyle İçsel Yolculuğa Çıkaran Bir Sanat Eserine Dönüşüyor

Fendi Peekaboo çantayı, Mevlana’nın kelamlarından yola çıkarak yine yorumlayan Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi)’ın yapıtı, Ankara’daki Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 16-30 Haziran tarihleri ortasında düzenlenecek olan “Tanış Olmak” standında sergileniyor.

Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi), Türkiye’deki stantlarına bir yenisini daha ekledi. İkonik ve vakitsiz biçimiyle dikkat çeken Fendi Peekaboo çantayı, Mevlana’nın kelamlarından yola çıkarak tekrar yorumlayan Kocasinan’ın yapıtı, Ankara’daki Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 16-30 Haziran tarihleri ortasında düzenlenecek olan “Tanış Olmak” standında sergileniyor.

İtalyan moda markası Fendi’nin ikonik olduğu kadar vakitsiz çizgiler de taşıyan çantasını bir sanat yapıtına dönüştüren Melek Kocasinan, bu yapıtında gündelik objeler kullanarak yeni manalar üretmeyi, bu manalarla da içsel seyahate çıkmamızı sağlıyor. Mevlana’nın “Gönlünde olanı benden gizleme ki, benim gönlümdeki de ortaya çıksın,” kelamından esinlenerek kalbimizdeki yeteneklerin ortaya çıkması için iç dünyamızı açmamız gerektiğini vurgulayan sanatçı, tasarladığı ve çantayı merkezine koyan heykelini Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergiliyor.

16-30 Haziran tarihleri ortasında düzenlenen “Tanış Olmak” standında sergilenecek olan Peekaboo çantalı heykel, yükseldiği katman katman aynalı basamaklarla, bir yandan toplumsal statüde yükselmeyi canlandırırken; bu yükselişi sindirmenin, kendini aşarak diğerleriyle paylaşmanın, topluma geri vermenin ehemmiyetini de vurguluyor. Çantanın sol tarafında gözüken kırmızı camdan kalp ile çantayı insanlaştıran Kocasinan, izleyicinin çantadan taşan mücevherimsi ve parlak objelere bakarken yerdeki aynalı yüzeylerde kendini de görmesini ve iç zenginliklerine yönelmesini amaçlıyor. Bir öbür insanın yeteneklerini, hayatla paylaştıklarını gözlemlerken kendimizle ilgili keşfedeceklerimize odaklanmayı hatırlatıyor.

Modaya ilgisi Tayvanlı dizayncı anneannesinin çantalarına olan merakı sayesinde başlayan Melek Kocasinan; “Tasarımcı çantalar günümüzde bir nevi statü göstergesi. Fendi Peekaboo’yu seçmemin sebebi içine bakmaya, yani “peek” etmeye özel bir tasarımı olması. Çantanın iki ana bölmesi önündeki metal tokayı çevirerek açılıyor ve çanta içini dışarıya gösteriyor. Bu çantanın kapaklarının aşağı hakikat eğilebilmesi ve içini göstermesi, bana sahip olduğu yetenek ve bilgisini saklamak yerine başkalarıyla paylaşan bir insanı hatırlatıyor. Bu yüzden de çantayı statüyü koruyan değil, münasebetleri güçlendiren bir hale sokmak istedim. Saklamayıp kendini açarsan, ben de kendimi ve yeteneklerimi keşfedebilirim. İnsan kendini fakat başka bir beşerde fark edebilir, iletisini görsel lisanda aktarmak istedim,” diyor.

SANATKARIN TÜRKİYE’DEKİ ÖBÜR STANDI

Melek Kocasinan’ınHaziran ayı başında düzenlenen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverler ve ulusal ve milletlerarası basın tarafından büyük ilgi gören “Karanlıkta Işıldayan” fotoğraf serisi, 21 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde Beşiktaş Akaretler’de Karl & Ein Sanat Galeri’sinde ziyarete açılıyor.

Tayvanlı Türk sanatçıMelek Kocasinan (Gao Anqi) kimdir?

Melek Kocasinan 1983’te Ankara’da doğdu, 7 yaşında Tayvan’a gitti, orada ilkokula başladı. Çince bilmediği birinci vakitlerde Çince yazı karakterlerini fotoğraf üzere algılayıp çiziyordu. Klâsik Çin Fotoğraf teknikleriyle fotoğraflar yapan Türk babasının doğal kağıt, fırça ve boyalarını; Çince kaligrafi ustası/yazar olan Tayvanlı annesinin siyah mürekkep hazırlayışını görerek küçük yaşta sanatla tanıştı. Amerika’da Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparken aldığı sanatsal eğitimleri, New York’ta Nuala Clarke’tan aldığı fotoğraf eğitimi, Türkiye’ye dönüşü sonrası çeşitli sanatkarlardan aldığı ferdi dersler ve ESMOD Memleketler arası Moda Akademisi’nde aldığı moda tasarımı/illüstrasyon eğitimleri ile zenginleştirdi. Kocasinan çalışmalarında; bellek, bayan kimliği, çok kültürlülük, vücut algısı, aidiyet, kültürlerarası etkileşim üzere bahisleri işliyor. Şahsî mitolojisini dışavurumcu bir halla aktaran sanatçı, sanatsal pratiğinde dijital ve fizikî araçları bir ortada kullanmanın olasılıklarını araştırıyor. Fotoğraflarında, kolajlarında ve buluntu obje heykellerinde deneyimlediği Türkiye, Tayvan ve Kuzey Amerika kültürlerinin tesirleri görülebilir. Modern/Çağdaş Sanat okumaları, eser çözümleme ve sanat eleştirisi eğitimlerini de tamamlayan sanatkarın Taiwan Merkezi Haber Ajansı (CNA), United Daily News Group, Mirror Media Group (New York) üzere dünyaca ünlü yayınların yanı sıra Türkiye’de de Hürriyet, Gazete Sanat, Gazete Pazar üzere yayınlarda tekraren haberi yayımlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı