Ferzan Özpetek’in duygusal anları

Simge Fıstıkoğlu ile “Hayat Okulu” programına konuk olan Ferzan Özpetek, sohbet sırasında duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Simge Fıstıkoğlu’nun kendi hazırlayıp sunduğu, mesleğine yıllarca emek veren, hatalarından ders çıkaran, pes etmeyen ve nihayet başaranlara maceralarını sorduğu “Hayat Okulu”nun konuğu, yeni filmi “Şans Tanrıçası” vizyona giren dünyaca ünü yönetmen Ferzan Özpetek oldu.

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Ferzan Özpetek’in duygusal anlar yaşadığı, gözyaşlarına hakim olamadığı anlar… Sette ilk çalışmaya başladığı yıllarda yönetmene çay taşıdığı günlere… Anne ve babasıyla ilişkileri… Kendi hayatından filme aktardığı “Şans Tanrıçası”nın hikayesine… Kaybettikleri… Aşka dair düşünceleri… En samimi haliyle Ferzan Özpetek’in bu sıcacık sohbetini Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında “Hayat Okulu”nda izleyebilirsiniz. olivoyage

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı