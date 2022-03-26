Festivalin Üçüncü Gününde Berna Laçin’den Sahnede Yüz Dakikalık Performans

Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali’nin üçüncü gününde usta sanatçı Berna Laçin, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverlerle dopdolu salonda Hayal Satıcısı adlı oyunda muhteşem bir performans sergiledi.Yaklaşık yüz dakika sahnede kalan, tek kişilik oyunda falcı bir kadını anlatan Berna Laçin, seyirciyle girdiği karşılıklı diyaloglarla bazen kadınları uyaran örneklemeler bazen de erkeklere yaptığı göndermelerle hem güldürdü hem de düşündürdü.

Zehra İpşiroğlu’nun yazıp Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyunda, gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak, bir kadının içinde bulunduğu dramatik yaşamı eğlenceli bir şekilde aktaran usta oyuncu, erkek egemen toplumda kadınların yaşamlarını, ezilmişliklerini, dayaklarını gözler önüne serdi. Falcılıktan yola çıkarak, çaresiz kalan kadınların hayallere sarıldığını, bu hayallerin de bir süre sonra hüsranla bittiğini aktaran Laçin, kadın seyircilere kahve yaparak hem fallarına baktı hem onların yaşamları üzerine yorumlar yaptı. Oyunu izleyenler arasında yer alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin ile de zaman zaman diyalog kuran sanatçı, “Söz meclisten dışarı” diyerek siyasetçilere de göndermelerde bulundu. Yüz dakika içinde sergilediği performans ile sahnede adeta devleşen sanatçıyı izleyen tiyatroseverler, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışladılar.

Kadın Oyunları Festivali’ni düzenlemesi nedeniyle Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür eden Berna Laçin, salonun küçük olması nedeniyle, Ayvalıklılardan gelen istek üzerine, bir kez daha oyunu Ayvalık’ta sergilemek istediğini belirtti. Festivale katılarak onurlandırması nedeniyle Berna Laçin’e teşekkür plaketi ve çiçek sunan Başkan Ergin ve eşi Canan Ergin, sanatçıyı Ayvalık’ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı