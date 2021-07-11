Fi-jital Gelecek Zirvesi 2021, 7-11 Haziran’da

Pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenecek tepe, 7 Haziran Pazartesi saat 20:00’de İstanbul Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılacağı panelle başlayacak.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte gerekli alt yapıyı sağladıktan sonra hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim modelini birleştirerek Fi-jital eğitim modeline geçtiklerini söyledi.

Geleceğin fi-jital üzerine kurulacağını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Uzaktan öğretim olur lakin uzaktan eğitim olmaz. Bunu her fırsatta vurguladık. Eğitim usta – çırak işidir. Hoca ile öğrencinin usta – çırak alakası var. Biz yalnızca bilim öğretmiyoruz tıpkı vakitte sanat da öğretiyoruz. Sanatta da usta – çırak bağı değerli. Bu alakanın olması için de yüz yüze olma zaruriliği var. Öğrencilerimizin en uygun eğitimi alması için öğrencinin yüksek faydasını maksat ediniyoruz. Eğitim siyasetlerinde karar verirken birçok bahiste bizim için öğrencinin yüksek faydası stratejik bir ölçüttür. Buna nazaran hareket ediyoruz.” dedi.

8 Haziran Salı, Prof. Dr. Sevil Atasoy gençlerle buluşacak

Fi-jital Gelecek Doruğu 2021 kapsamında 8 Haziran 2021 Salı günü saat 20:00’de Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve İsimli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Şiddetle Muhtaçlık Duyulan ve Ansızın Mümkün Olan Şey” başlıklı bir sunum yapacak ve gençlerle buluşacak.

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş da katılıyor

9 Haziran 2021 Çarşamba saat 20:00’de ise Psikolog, Baltaş Kümesi Kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş, “Yapay Zekânın Sunacağı İmkânlar ve Sınırlar” başlıklı konuşmasıyla gençlere seslenecek.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, F-jital eğitimi anlatacak

Tepenin 10 Haziran 2021 Perşembe saat 20:00’de gerçekleşecek dördüncü gününde Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Hibrit Devirde Fi-jital Eğitim” başlıklı konuşmasında pandemi sürecinde ortaya çıkan fi-jital eğitimi kıymetlendirecek.

Prof. Dr. Sinan Canan, “Dijital Gelecekte İnsan Kalmak”

Fi-jital Gelecek Tepesi 2021, 11 Haziran Cuma saat 20:00’de Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan’ın “Dijital Gelecekte İnsan Kalmak” başlıklı konuşmasıyla sona erecek.

Hibya Haber Ajansı