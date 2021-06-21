FİBA CP, Robotik Süreç Optimizasyonunu Sektöründe İlk Uygulayan Şirket Oldu

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties, kesiminde bir birincisi gerçekleştirdi. FİBA CP, son beş yıldır tüm dünyada en süratli yaygınlaşan ve verimliliğe en çok katkı sağlayan tahlil başlıklarından olan Robotik Süreç Otomasyonu’nu (RPA) iş süreçlerinde uygulamaya aldı. FİBA CP ayrıyeten, tüm ERP süreçlerini de bulut üzerinden hizmet olarak sunulan Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management tahlili üzerine taşıyarak, dijitalleşme yolunda büyük bir adım daha attı. FİBA CP, robotik süreç optimizasyonunu ve yeni ERP tahlilleri ile suratını ve verimliliğini daha da artıracak.

Türkiye’nin pek çok kentinde ve yurt dışında; Çin, Romanya ve Moldova’da ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren FİBA Commercial Properties (FİBA CP), bölümünde öncü bir çalışmaya imza atarak, Robotik Süreç Optimizasyonu’nu tüm departmanlarında (RPA) uygulamaya aldı.

Bilgisayar tabanlı süreçleri, kural tabanlı vazifeleri ve iş süreçlerini otomatikleştiren, süreçleri çok süratli ve yanlışsız bir halde 7/24 gerçekleştirebilen RPA teknolojisini uygulamaya alan FİBA CP, böylelikle Finans, Kiralama, Operasyon, Entegre Tesis İdaresi, AVM idaresi, Pazarlama, Mimari ve İK üzere birçok farklı alanda ortalama insan suratının yaklaşık 8 katına erişmeyi başardı.

RPA teknolojisi ile FİBA CP, dönemsel yahut rutin olarak manuel yapılması gereken birçok süreci hem optimize hem de randımanı arttırmak emeliyle otomatize etti. RPA robotları FİBA CP özelinde form doldurma, e-posta düzenleme/arşivleme, tarifli risk takibi, zamanlama, klasik muhasebe ve finans işlerine ek olarak; riski daha faal yönetebilmek için konkordato takibi, teminat süreç idaresi ve benchmarking üzere üst seviye raporlamalar konusunda da hizmet verecek.

FİBA CP ayrıyeten, dijital dönüşümünü kuvvetlendirecek bir öteki adım daha atarak; tüm ERP süreçlerini de bulut üzerinden hizmet olarak sunulan Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management tahlili üzerine taşıdı. FİBA CP, bu sayede donanım ve sistem idaresi üzere IT fonksiyonlarını bulut üzerinden çözümlerken, iş süreçlerinde randımanı daha çok artıracak.

“İş süreçlerinde sürdürülebilirlik için teknoloji çok önemli…”

Bilhassa bu periyotta kurumların teknolojiye adapte olmasının artık muhtaçlıktan çok mecburilik haline geldiğine değinen FİBA Commercial Properties CEO’su ve İdare Konseyi Üyesi Yurdaer Kahraman, “Teknoloji her geçen gün ivmesini artırarak gelişiyor ve hayatımızın daha da vazgeçilmez bir modülü haline geliyor. Gelecekte firmaların iş süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlayabilmeleri için teknolojiye entegrasyon hayati değer taşıyor. Biz de Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından biri olarak dijital iktisada büyük değer veriyor ve kesimimizde bir birincisi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gayeyle FİBA CP’nin bütün departmanlarında Robotik Süreç Optimizasyonu’nu gerçekleştirerek süreçlerimizi 7/24 yönetilebilir hale getirdik. Ayrıyeten olağan kaidelerde yüzde 80 oranında randımanla çalışan RPA robotlarını, FİBA CP özelinde yüzde 86’lık bir randımanla kullanmayı başararak, ortalama insan suratının yaklaşık 8 katına çıkmayı başardık. Gerçekleştirdiğimiz bu teknolojik atılımın, hizmetlerimizi en yüksek verimlilik düzeyine yaklaştırmada epey büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Münasebetiyle önümüzdeki devirde de teknolojiye yatırım yapmaya ve FİBA CP’yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu çalışmamızın bölümümüz için de yeterli bir örnek olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Tüm ERP süreçleri bulut üzerine taşındı…”

FİBA CP ile işbirliklerine ait görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü, “Microsoft Türkiye olarak farklı kesimlerde inovasyonu desteklemek ve dijital dönüşümü hızlandırmak maksadıyla ERP yazılımlarının daha da yaygın kullanılması için daima çalışıyoruz. FİBA CP’nin tüm ERP süreçlerini bulut üzerinden hizmet olarak sunulan Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management tahlili üzerine taşıması bizim için çok değerli bir referanstır. Bu sayede donanım ve sistem idaresi üzere IT fonksiyonlarını bulut üzerinden alırken, iş süreçlerinde optimizasyon ve verimliliğin artırılması sağlanmıştır. FİBA CP üzere örnekleri önümüzdeki periyotta artırmaya ve iş dünyasında kurumların gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

“Süreçlerimizi yanılgısız yönetebiliyoruz…”

Yeni teknolojilere entegrasyonun pek çok hususta kendilerine kolaylık sağladığını lisana getiren FİBA CP CFO’su Levent Kaya, “RPA teknolojisi sayesinde bütün süreçlerimizi 7/24, kusursuz bir formda yönetebiliyoruz. Bu da bize iş sürekliliğimizi muhafaza ve harikalığı yakalama bahtı veriyor. Ayrıyeten ERP teknolojisi konusunda yaklaşık bir yıldır Microsoft ile sıkı işbirliği içerisindeyiz. İşbirliğimiz kapsamında iş süreçlerimizde verimliliğimizi artırırken, gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimlerimiz için de gerekli altyapıyı kurmuş olacağız. Bu da idaresini yaptığımız AVM’lerimizde verimlilik ve optimizasyonun artmasını sağlayacaktır. ” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı