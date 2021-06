Fibabanka’dan ödemenin yeni dijital yolu ‘Hızlı Kart’

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerine ve kesime paha katan tahliller geliştiren Fibabanka, dijital banka kartı projesini hayata geçirdi. Ödemenin yeni dijital yolu ‘Hızlı Kart’ ile artık Fibabanka müşterileri hem bankacılık süreçlerini hem de internet alışverişlerini vakit kaybetmeden süratli, kolay ve inançla yapabiliyor.

Müşterilerinin muhtaçlık duydukları her an ve her yerde yanında olan Fibabanka, üstün teknolojik alt yapısıyla bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi üzere çalışmaya devam ediyor. Bu doğrultuda; müşterilerine kesintisiz, süratli ve anında bankacılık hizmetleri sunan Fibabanka, birinci dijital kartı ‘Hızlı Kart’ı Mastercard iş birliği ile müşterilerine sunuyor.

Dijital kart olmasının yanı sıra fiziki olarak da kullanılabilen ‘Hızlı Kart’ ile bankacılık ve alışveriş süreçleri süratli ve inançlı bir formda yapılabiliyor. Fibabanka müşterileri, çip ve EMV özelliğine sahip olan ‘Hızlı Kart’ ile süreçlerini temassız yapabilirken kart bilgilerini dijital ödeme tahlili Masterpass’a kolay kolay kaydedebiliyor. Böylelikle her kullanımda tıpkı bilgileri tekrar girmeye gerek kalmadan süreçlerini çarçabuk ve vakitten tasarruf ederek gerçekleştirebiliyor.

Fibabanka Genel Müdürü ve İdare Şurası Üyesi Ömer Mert; “Fibabanka olarak iş yapış biçimimiz ve bakış açımız görmeye alışık olduğumuz bankacılık anlayışından pek çok noktada ayrışıyor. ‘Anlarız süratle, çözeriz hızla’ yaklaşımımız ile de hayatı dijitalle kolaylaştırmayı misyon ediniyoruz. Bilhassa son 4 yıldır konvansiyonel bankacılıktan uzaklaşarak dijitalleşme odaklı yatırımlarımız ile dalda farklılaşıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin bankacılık gereksinimlerini dijitalleştirerek eşsiz bir bankacılık tecrübesi sunmak. Mastercard iş birliği ile hayata geçirdiğimiz dijital banka kartımız ‘Hızlı Kart’ı da bu maksadımıza hizmet eden bir eser olarak konumlandırıyoruz. Alışverişlerde ödemenin yeni dijital yolu ‘Hızlı Kart’ ile müşterilerimiz süreçlerini hem inançlı hem de daha süratli yapabilecek” dedi.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise şöyle konuştu: “Bankaların ve tüketicilerin dijital dönüşümüne dayanak olacak tahlilleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Mastercard’ın dijital banka kartını Fibabanka ile tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Fibabanka müşterileri, cep telefonlarından taşınabilir uygulamaya girerek anında dijital banka kartlarını oluşturup e-ticaret alışverişlerinde kullanabilecek, kurye teslimatını beklemeyecekler. Dijital banka kartlarını Masterpass’e de kaydeden Fibabanka müşterileri, üç binden fazla Masterpass e-ticaret iş yerinde banka kartı ile süratli, kolay ve inançlı alışverişin avantajlarına sahip olacaklar. Kullanıcılar birebir vakitte banka kartı e-ticaret alışveriş limiti, yurt içi ve yurt dışı kullanım müsaadesi üzere birçok denetim yetkinliğini de uygulama üzerinden süratli ve kolay bir formda yönetebilecek. Fibabanka ile tüketicilerin değişen gereksinimlerini yenilikçi eserlerle cevaplayabilmekten çok memnunuz ve tüm Fibabanka müşterilerini Mastercard’ın ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz.”

‘Hızlı Kart’ sahibi olmak çok kolay

Fibabanka ailesine yeni katılanlar müşteri oldukları anda, mevcut müşteriler ise Fibabanka Taşınabilir ve İnternet Bankacılığı kanallarından talepte bulunarak kolay kolay ‘Hızlı Kart’ sahibi olabiliyor. ‘Hızlı Kart’ın 3D Secure özelliği ile internet alışverişlerinin çok daha itimatla yapılabilmesi sağlanıyor. Ayrıyeten Masterpass kampanyalarından ve dijital ödemelerde birçok fırsattan yararlanabilme özelliği de ‘Hızlı Kart’ın başka ayrıcalıkları ortasında yer alıyor.

