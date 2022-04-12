Fibabanka’dan Schafer Mağazalarında Geçerli 50 bin TL’ye Varan Masrafsız Kredi

Fibabanka, Türk züccaciye sektörünün önde gelen kurumlarından Schafer ile masrafsız, sigorta bedelsiz, 6 aydan 15 aya kadar vadeli, 250 TL – 50.000 TL arası kredi sunuyor.

Müşterilerine sunduğu çözümler ve Türkiye’nin önde gelen markalarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle tüketicilere avantajlı kredi imkânı sağlayan Fibabanka, Türk züccaciye sektörünün önde gelen kurumlarından Schafer ile masrafsız, sigorta bedelsiz, 6 aydan 15 aya kadar vadeli, 250 TL – 50.000 TL arası kredi sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik iş birlikleri yapmaya devam eden Fibabanka, düğün sezonu öncesi toplu alışveriş yapmak isteyenler için, küçük ev aletleri, mutfak aksesuarları, ev tekstili ve evlilik ürün gruplarındaki özgün tasarımlarıyla ön plana çıkan Schafer ile yeni anlaşmasını duyurdu.

Fibabanka’dan 5 dakikada sonuçlanan kredi

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran ve sektöre yön veren Fibabanka,Schafer’dan yapılacak alışverişlerde, Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkese, masrafsız ve sigorta bedelsiz, 6 aydan 15 aya varan taksitlerle, 250 TL ile 50.000 TL arası kredi imkânı sağlıyor. Alışveriş kredisi kullananlar hızlı ve yalın bir sürecin ardından 5 dakikada işlemlerini gerçekleştirerek, istedikleri ürüne sahip olabiliyorlar.

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk konuyla ilgili şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:“Müşteri ihtiyaçlarını odağımıza alarak, yenilikçi vizyonumuz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile çalışmaya devam ediyoruz. Servis bankacılığı alt yapımız sayesinde müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yerinde ve anında çözümler sunuyoruz. Düğün sezonu öncesinde de müşterilerimizin yanında olmak, yaşamlarına kolaylık sağlamak için Schafer ile iş birliğine imza attık. Anlaşma sayesinde hem online hem de mağaza alışverişlerinde Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkese masrafsız, sigorta bedelsiz, uygun vade fırsatlarıyla düğün alışverişlerinde kolaylık sağlıyoruz. 50.000 TL’ye varan kredi imkânının düğün alışverişlerinde tüketicilere rahat bir nefes aldıracağını düşünüyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı