Fideder li öğrencilerin forma sevinci

Fiziksel ve Düşünsel Etkinlikler Derneğine (Fideder) öğrencileri Suat Cemile Balcıoğlu spor salonunda forma ile karşılaşmaya çıkmanın sevincini yaşadı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi FİDEDER’li sporcu öğrencilere forma ve spor ayakkabıları aldı. Öğrenciler bundan sonraki bütün karşılaşmalara tam tekmil kıyafetle çıkacaklar.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesini temsilen Şule Bayraktutan, Nermin Damgaoglu, Şenay Öztürk Fideder’i, Zöhre Benk, Kadriye Gültekin ile sporcu çocukların aileleri ve hayırsever iş adamı Osman Avcı öğrencilerin yeni eşofman, forma ve ayakkabıları ile yaptıkları ilk antrenmanı izlediler.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Şule Bayraktutan çocukların sevincini yaşamanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek şöyle konuştu. “Türkiye Yardım Sevenler Derneği Karşıyaka Şubesi olarak amacımız; çocukların sırtlarına yüklenen şansızlığı kırabilmek ve onlara kapalı kapıları açmak. Karşıyaka’nın dezavantajlı semtlerinde oturan ve spor yapma şansı daha az olan ilköğretim öğrencileri için ücretsiz basketbol ve voleybol kursları vermekte olan Fiziksel ve Düşünsel Etkinlikler Derneğine (FİDEDER) kuruluşundan beri olan desteklerimizi sürdürmekteyiz. FİDEDER’in Başkanı aynı zamanda derneğimiz üyesi Süleyman Aşkın’ın talepleri doğrultusunda bu çocuklarımızın spor ayakkabı ihtiyaçlarını bu yılda üyelerimizin bağışları sayesinde giderdik. Derneğimize olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Karşıyaka Küçük Avcı Kurukahvenin sahibi iş adamı Osman Avcı bu çocukların forma ve eşofman takımlarını yaptırdı. Yardımseverler sayesinde biz de bu çocuklarımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı