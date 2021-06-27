Fidye yazılımı saldırılarının şirketlere maliyeti yüzde 43 arttı

Birçok saldırgan kurumlardan yüksek ölçüde fidye fiyatı talep ederken, istenilen paranın ödenmemesi durumunda; kaçırılan kemoterapi randevuları, gecikmiş ambulanslar, kayıp okul günleri ve ulaşım sıkıntıları üzere sorunlar oluşuyor. 2021’in birinci çeyreğinde atağa maruz kalan şirketlerin ödemek zorunda olduğu ortalama meblağın %43 artışla 220.298 dolara ulaştığını ve bu ölçünün giderek artacağını lisana getiren WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, fidye yazılımından korunmak isteyen şirketler için 6 kıymetli adımı paylaşıyor.

Fidye yazılımı hücumlarının şirketler için zorluğu bilinse de beşerler ve günlük yaşantı üzerindeki tesiri giderek somut hale geliyor. Son vakitlerde farklı kurumları gaye alan, tüm kurumsal ağları etkileyen ve kritik ulusal fonksiyonları dahi kesintiye uğratan fidye yazılımı hücumları, ulaşımdan sıhhate kadar birçok alanda sunulan hizmetleri aksatarak günlük hayat işleyişine balta vuruyor. “Meydana gelen yüksek profilli fidye yazılımı olayları, siber güvenlik uzmanlarının yıllardır uyardığı tehditlerden birini oluşturuyor fakat, riski daha görünür hale getiren elbet beşerler üzerindeki tesiridir.” tabirlerinde bulunan Yusuf Evmez, şirketlerin bu akınlara karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini aksi takdirde ataklar yüzünden kilitlenen bir sistemin mevte bile neden olabileceğini vurguluyor.

Fidye Yazılımından Korunmak için 6 Kıymetli Adım

Giderek siber hatalıların kazandığı, bireylerin ziyan gördüğü ve kurumları yüksek paralar harcamak zorunda kaldığı hücumların değerini hatırlatan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez’e nazaran kurumlarını fidye yazılımı akınlarından korumak isteyenler için 6 kıymetli adım bulunuyor.

1. Güçlü bir tehdit algılama sistemi kullanın

Birden fazla fidye yazılımı saldırısı, çok geç olmadan tespit edilebilir ve çözülebilir. Koruma talihinizi en üst seviyeye çıkarmak için otomatik bir tehdit algılama sistemine sahip olun.

2. Yazılımı yeni tutun

Fidye yazılımı saldırganları rastgele bir güvenlik açığından yararlanarak yazılım içinde bir giriş noktası bulur. Bir yama idaresi stratejisi benimseyin ve tüm grup üyelerinin en son güncellemelerden daima haberdar olmasını sağlayın.

3. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı benimseyin

Çok faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların bir sisteme erişim müsaadesi verilmeden evvel kimliklerini birden çok yolla doğrulamayı sağlar. Bir çalışanın parolası sızdırılırsa bile saldırgan, sistemlerinize kolay erişim sağlayamaz.

4. Gerçek vakitli uç nokta görünürlüğü ile faal atakları izleyin

Fidye yazılımı tabiatı gereği uç nokta aygıtlarına bulaşır. Bu aygıtlarda olaya ait görünürlüğe sahip olmak, tehditleri hasar oluşmadan evvel tespit etmenizi ve düzeltmenizi mümkün kılar. Uç nokta muhafaza tahlilleri, bir kuruluş genelinde makûs maksatlı etkinliklere ait net ve vaktinde görünürlük sağlayarak güvenlik takımlarının bir atağın kapsamını süratle değerlendirmesine ve uygun karşılıklar almasına imkan tanıyacaktır.

5. E-postaları ve belge aktifliğini daima tarayın ve izleyin

E-postalar, kimlik avı düzenleyen siber hatalıların birinci tercihlerinden biridir. E-postaları daima olarak tarayın ve izleyin. Makus emelli e-postaların kullanıcılara ulaşmasını engellemek için otomatik bir e-posta güvenlik tahlili kullanmayı düşünebilirsiniz.

6. Çalışan eğitimini güzelleştirin

Güçlü bir fidye yazılımı saldırısı, ihmalkar çalışan alışkanlıklarının yahut büsbütün bahis hakkında bilgi sahibi olmamanın nedeni de olabilir. Birisi istekli olarak şifresini verebilir yahut bilinmeyen bir belgeyi indirebilir. Daha yeterli çalışan eğitimi ile bunun olma talihini düşürebilirsiniz.

Hibya Haber Ajansı