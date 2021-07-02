PKK’ya yardım suçundan aranan kişi sınırda yakalandı

PKK’ya yardım suçundan aranan kişi sınırda yakalandı

 Terör örgütü PKK'ya yardım etme cürmünden aranan kişi sonda gözaltına alındı. Ulusal Savunma Bakanlığı'n
Ana Sayfa Teknoloji 2 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

Filecoin (FIL) BtcTurk | PRO’da

Filecoin (FIL) BtcTurk | PRO’da

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 3,6 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşan BtcTurk, profesyoneller için geliştirdiği BtcTurk | PRO’da Filecoin (FIL)’i listeledi.

Bitcoin ve kriptoparaların basitçe ve inançla alım satımının yapılabildiği BtcTurk, dünya genelinde 3,6 milyonu aşkın kullanıcıya 7 gün 24 saat süreç yapma imkânı sağlıyor.

Şahsa özel tüm bilgi ve dokümanları şifreli olarak çoklu güvenlik katmanlı sunucularda koruma eden BtcTurk, kullanıcıların muhtaçlık ve beklentilerini de dikkate alarak süreç hacmiyle kendini kanıtlamış kriptopara ünitelerini platforma eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda BtcTurk, profesyonel kriptopara yatırımcıları için geliştirdiği BtcTurk | PRO’ya Filecoin (FIL)’i ekledi.

Filecoin (FIL)ile BtcTurk | PRO web sitesi ve taşınabilir uygulaması üzerinden Türk Lirası ve USDT süreç çiftlerinde alım satım süreci yapılabiliyor. BtcTurk | PRO’da FIL için en az yatırma ve çekme limiti 1 FIL olarak uygulanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Spotify “Sadece Sen” Kampanyası ile kullanıcıları yepyeni bir kişiselleştirilmiş yolculuğa çıkarıyor

Spotify “Sadece Sen” Kampanyası ile kullanıcıları yepyeni bir kişiselleştirilmiş yolculuğa çıkarıyor