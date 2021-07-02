Filecoin (FIL) BtcTurk | PRO’da

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 3,6 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşan BtcTurk, profesyoneller için geliştirdiği BtcTurk | PRO’da Filecoin (FIL)’i listeledi.

Bitcoin ve kriptoparaların basitçe ve inançla alım satımının yapılabildiği BtcTurk, dünya genelinde 3,6 milyonu aşkın kullanıcıya 7 gün 24 saat süreç yapma imkânı sağlıyor.

Şahsa özel tüm bilgi ve dokümanları şifreli olarak çoklu güvenlik katmanlı sunucularda koruma eden BtcTurk, kullanıcıların muhtaçlık ve beklentilerini de dikkate alarak süreç hacmiyle kendini kanıtlamış kriptopara ünitelerini platforma eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda BtcTurk, profesyonel kriptopara yatırımcıları için geliştirdiği BtcTurk | PRO’ya Filecoin (FIL)’i ekledi.

Filecoin (FIL)ile BtcTurk | PRO web sitesi ve taşınabilir uygulaması üzerinden Türk Lirası ve USDT süreç çiftlerinde alım satım süreci yapılabiliyor. BtcTurk | PRO’da FIL için en az yatırma ve çekme limiti 1 FIL olarak uygulanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı