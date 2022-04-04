Filiz, şef adaylarına özenerek ürettiği ürünleriyle ilham verdi

Gastronomi sektörünü eğitim odaklı paylaşımlarla güçlendirmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Culinary Forum Education Zirvesi, Antalya’da iki gün boyunca gençleri ve sektör paydaşlarını biraraya getirdi. Filiz ana sponsorluğuyla gerçekleşen organizasyon, Türkiye genelindeki 67 üniversiteden yaklaşık 5 bin öğrenciyi ağırladı.

Sofraların vazgeçilmez lezzeti Filiz, Türk gastronomisinin gelişimi için sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek geleceğin şeflerini desteklemeye devam ediyor. Filiz, gastronomi sektörünü eğitim odaklı paylaşımlarla güçlendirmek için bu yıl ilk kez düzenlenen Culinary Forum Education Zirvesi’nin ana sponsoru oldu.

Antalya’da iki gün boyunca geleceğin şeflerini, sektörün önemli isimlerini ve akademisyenleri bir araya getiren zirvede, sektörün geleceğine ve yeni nesle farklı bakış açıları kazandırmak amaçlandı. Geleceğin başarılı şeflerine ilham vermek amacıyla 17 farklı panelde 85 konuşmacıyı buluşturan organizasyona 67 üniversiteden yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı.

Gençlere sektör tecrübeleri ve gastronomi kariyer gelişimi gibi konuların aktarıldığı organizasyonda Filiz, etkinlik alanındaki standında genç şefleri ağırladı. Türkiye’nin dört bir yanında buğday tarımının ve lezzetli sofraların gelişimine katkıda bulunan Filiz, yarım asırdır yeniliğe ve mükemmelliğe olan tutkusu ile Türk yemeklerini yenilikçi, ilham veren, lezzetli ve sağlıklı şekilde yorumluyor. Makarnalarının üretiminde kullandığı yüksek kaliteli durum buğdayının yüzde yüzünü yerel kaynaklardan temin eden Filiz, Türk gastronomisinin gelişiminde büyük rol oynayacak olan geleceğin şeflerine ilham vermeye devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı