FilmBox Ekranlarında Babalar Gününe Özel İki Film

Milletlerarası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan keyifli sinemaların adresi FilmBox, 20 Haziran 2021 Babalar Gününü, sıcacık hikayelerle baba sevgisini yaşatan, art geriye ekranlara gelecek 2 hoş sinemayla kutluyor.

Son Umut – 20 Haziran Pazar Babalar Günü – Saat 19:40

Yılmaz Erdoğan’ın, başrolü ödüllü aktör Russell Crowe’la paylaştığı sinema, Çanakkale kahramanlık destanlarından ilham alıyor. Avusturalyalı bir çiftçi olan Connor, üç oğlunu da Çanakkale Savaşı’na göndermiştir. Çanakkale Savaşı’nın akabinde Türkiye’ye gelen Connor’ın tek maksadı uzun müddettir haber alamadığı oğullarının izini bulabilmektir. Connor’ın İstanbul’da başlayıp Çanakkale’ye ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan bu arayış seyahatinde en büyük destekçileri Türk subayları Hasan ve Cemal olacaktır.

Aşk Olsun Baba! (My Dad’s Christmas Date) – 20 Haziran Pazar Babalar Günü – Saat 21:30

Bu yılın en eğlenceli sinemalarından, ödüllü aktör Jeremy Piven’ın başrolü üstlendiği Aşk Olsun Baba!, birebir vakitte SPI International’in birinci yepyeni imali olma özelliği taşıyor. Cumartesi akşamüzeri ekranlara gelecek sinemada, efsane imal Entourage’da can verdiği Ari Gold karakteri ile hatırlanan dünyaca ünlü aktör Jeremy Piven’a, genç aktris Olivia-Mai Barrett eşlik ediyor. Sinemanın hikayesi, bir baba ve 16 yaşındaki kızının bilindik sıkıntıları ile başlıyor. David (Jeremy Piven) kızı Jules’ün (Olivia-Mai Barrett ) iç dünyasını anlamakta zorluk çekiyor, Jules da babasıyla bağlantısını hudutlu tutuyor. Baba kızının hayatında daha fazla yer tutmayı, kızı da kendi özgürlük alanını istiyor ve içten içe babasıyla eski yakınlığını özlüyor. Öte yandan baba kız, iki yıl evvel bir araba kazasında ölen Jules’ün annesinin kaybıyla kendilerince başa çıkmaya çalışıyorlar.

FilmBox izlemek isteyen sinema severler, seçkin TV platformları, Vodafone TV Kanal 15, KabloTV Kanal 336 ve D-Smart Kanal 19 üzerinden kanala ulaşabiliyor. FilmBox içeriklerine ayrıyeten, FilmBox websitesi ve FilmBox+ uygulaması kullanılarak bilgisayar, tablet ve taşınabilir telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.

SPI International, FilmBox’un yanı sıra Türkiye’de yayın yapan öbür kanallarıyla da kaliteli üretimler sunuyor. FilmBox Extra, yüklü olarak aksiyon ve tansiyon tipi sinemaları ekranlara getiriyor. SPI International kanalları ortasında, dövüş sporu kanalı FightBox, adrenalin sporu müsabakalarını ekrana taşıyan Fast&FunBox, ödüllü belgeseller sunan DocuBox, dünyanın birinci HD moda kanalı olan FashionBox yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı