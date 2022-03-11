Filografi yaparak üniversite sınavına hazırlanıyor

Günümüzde oldukça yaygınlaşan ve birçok ev ve iş yerinde duvarlarımızı, masalarımızı süsleyen filografi sanatı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ile ilimizde de oldukça yaygınlaşarak gelişti.

Yeni deneyimler kazanmak ve hobiler edinmek isteyen binlerce vatandaş KO-MEK kurslarına yazılarak ücretsiz filografi kurslarından yararlanabilir. Emeklerini dekoratif bir obje ile buluşturarak muhteşem eserler ortaya koyabilirler. Kimi kursiyer yeni hobi edinmek için KO-MEK’i tercih ederken, kimi kursiyerde Selen Gülay gibi üniversite sınav stresini atmak için KO-MEK ailesine katılıyor.

1332 KİŞİYE FİLOGRAFİ EĞİTİMİ

Meslek eğitimlerinin yanı sıra birbirinden önemli sanat eğitimleri ile de adından söz ettiren KO-MEK, filografi kursları ile kursiyerlerinin hem eşsiz bir sanat öğrenmelerini sağlıyor hem de bu süre zarfında filografi yaparak yeni bir hobi kazanmış oluyorlar. 12 ilçede 43 kurs merkezinde eğitimlerine devam eden KO-MEK şimdiye kadar toplamda 1322 kursiyere eğitim verdi. Aktif 90 filografi kursiyerinin bulunduğu KO-MEK’te eğitimler aile ortamı sıcaklığında pandemi koşullarına uygun sağlıklı bir ortamda devam ediyor.

SINAV STRESİNİ ÇİVİ ÇAKARAK ATIYORUM

Acısu KO-MEK Kurs Merkezi Filografi branşında eğitimlere katılan kursiyerler aile ortamında günlük stresten uzak çekiç ve çivi sesiyle birbirinden güzel eserler meydana getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acısu KO-MEK kurs merkezinde filografi eğitimi alan ve aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanan Selen Gülay, “Üniversite hazırlık öğrencisiyim. Filografi ile ilk kez KO-MEK’te tanıştım. Buraya gelerek sınav stresini çivi çakarak gideriyorum. Filografi sanatı ilgimi çekti. Şu anda yeniyim ürünlerimi kendim için yapıyorum ama belli bir zaman sonra komeksepeti uygulaması ile yaptığım eserleri satmak istiyorum. İyi ki KO-MEK’e gelmişim iyi ki bu ailenin bir parçası olmuşum” sözleriyle duygularını anlattı.

KOMEKSEPETİ İLE ÜRÜNLERİMİ SATMAK İSTİYORUM

Bir diğer kursiyer Aysun Uğurlu ise konuşmasında ev hanımı ve 5 çocuk sahibi olduğunu ifade ederek, “Filografi sanatı, filografinin mekânlara kattığı güzellikle ilgimi çekti. Zor ama stres attıran bir sanat. Burada çok rahatlıyorum. Maddi olarak da ev ekonomime katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Burada yaptığım ürünleri komeksepeti uygulamasından satarak aileme katkı sağlamak istiyorum” dedi.

KO-MEK İLE ÜRETMEK ÇOK GÜZEL

Son olarak konuşan kursiyer Kadriye Yetim ise konuşmasında, ‘’İlk kez filografiye KO-MEK kursları sayesinde geliyorum. Çivi çakmak tel sarmak beni çok rahatlatıyor. İnşallah komeksepeti ile satış yaparak ev ekonomime katkıda bulunmak istiyorum. Komeksepeti uygulamasının açılması bize daha çok üretkenlik kattı. İnşallah satışlarımız olursa daha çok üretim yaparız KO-MEK ile üretmek çok güzel” ifadesini kullandı.

SABIR VE EMEĞİN SANATİ FİLOGRAFİ

Sabrın ve emeğin birleştiği filografi kursunda edineceğiniz hobiyle hem yaşam alanınızı güzelleştirebilir hem de sevdiklerinize özel mi özel bir hediye armağan edebilirsiniz. Filografi ile beğendiğiniz bir nesnenin ya da canlının görüntüsünü ahşap bir zemin üzerine aktarabilirsiniz. Böylece evinizin ya da çalışma alanınızın duvarını kendi eserlerinizle süsleyebilirsiniz. Dilerseniz de sevdiklerinizin sevdiği obje ya da canlıları onlar için tasarlayabilirsiniz. En özel zamanlarda bu güzel hediyeyi onlara armağan edebilirsiniz. Kendi ellerinizle hazırladığınız bu eserin onlarda oluşturacağı mutluluğu tahmin bile edemezsiniz.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN

Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı