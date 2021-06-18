Finale kalan okullar belli oldu

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’’ mükafatına sahip, bu sene on-line olarak düzenlenen ‘’İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması’’nda finale kalan okullar belirli oldu.

‘’Grup’’ ‘’Bireysel Kız Solist’’ ‘’Bireysel Erkek Solist’’ ‘’Beste’’ ve ‘’Enstrüman’’ kolunda finale kalan 158 performans, ön heyetin değerlendirmesiyle belirlendi. 1700 müracaat ortasından finale kalarak büyük bir muvaffakiyete imza atan 36 kentten 158 performans ismini finale yazdırdı.

Yarışın kurucusu ve lideri Serhat Hacıpaşalıoğlu, ülkemizin en değerli müzisyenlerinden Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Işık Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut’un değerlendirmesi sonrası 158 finalist performans için de oylama başladı.

14 Haziran’da POWERAPP taşınabilir uygulamasında başlayan final oylaması, 25 Haziran’a kadar devam edecek. Fiyatsız olarak indirilebilen POWERAPP taşınabilir uygulamasında oylama yapmak isteyenler, finale kalan 158 performans ortasından, farklı kısımlarda en beğendiklerini oylayarak ödül alanları belirleyecek. Ödül kazanan okullar, 27 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’de PowerApp taşınabilir uygulamasında gerçekleşecek olan yayında açıklanacak.

Finalde 158 performans yarışacak!

İnternet ve heyet değerlendirmesinin akabinde finale kalan okulların oylanmaya başlanmasıyla, küme kolunda 50, kişisel iştiraklerde ise beste kolunda 20, enstrüman kısmında 20, kız solist kolunda 30, erkek solist kısmında 30 performans finale kalırken, ayrıyeten 2 performans Instagram üstünden oylanarak finale çıkma hakkını elde etti. Toplam 152 performans ortasından birinci üçe girenler belirlenirken, Grup-İcra kolunda birinci olan okula İpana tarafından tam teçhizatlı müzik stüdyosu kurulacak, tüm kısımlarda dereceye giren okullara ve öğrencilere para ödülleriyle birlikte, sürpriz ikramlar verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı