Temel seviyede bütçe idaresinden çok daha fazlasını tabir eden finansal okuryazarlık; eser ve hizmetlerin çeşitliliğinde yaşanan artış ve erişim kolaylığı ile birlikte giderek bireylerin finansal bağlar içinde daha çok yer almasına sebep oldu. Her bireye içinde yaşadığı ekonomik ve finansal dünyayı “okuyup” anlayabilme imkanı sağlayan finansal okuryazarlık ile ortak şuur ve gündem yaratmayı hedefleyen “Finansal Okuryazarlık Zirvesi”nde Milliyet Gazetesi İktisat Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Direktörü Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını yapacak. Doruğun birinci panelinde Milliyet Gazetesi İktisat Müdür Yardımcısı Serkan Arman moderatörlüğünde Finansal Yatırımcı ve Analist Ahmet Mergen, Piramit Menkul İdare Şurası Üyesi Berra Doğaner, FODER İdare Şurası Üyesi Murat Sağman ve Finansal Okuryazarlık Öncüsü Hasret Denizmen ile “Bütçemi nasıl yönetirim?” konusu işlenecek. Tepenin ikinci yarısında ise Milliyet Gazetesi İktisat Müdür Yardımcısı Ebru Sungur moderatörlüğünde Qua Granite İdare Konseyi Lideri Ali Ercan, FODER İdare Heyeti Lideri Attila Köksal, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, TSBP İdare Heyeti Lideri Tevfik Eraslan ve Milliyet Gazetesi Müellifi Zeynep Aktaş ile “Küçük yatırımcı neden borsada yer almalı?” konusu masaya yatırılacak.

Hibya Haber Ajansı