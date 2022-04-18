Finansal Teknoloji Girişimi Paymes, Bölgenin Ödeme Devi PayTabs ile Birleşiyor

Paymes ve PayTabs Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki milyonlarca satıcıyı sosyal ticaret çözümleriyle güçlendirmek için iş birliği yaparak güçlerini birleştiriyor.

Aldığı yatırımlar ve ödüllerle dikkat çeken Türkiye’nin en fazla kullanıcıya sahip ödeme platformu Paymes, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan MENA Bölgesi’nin lider ödeme ve elektronik para kuruluşu PayTabs ile güçlerini birleştiriyor. Birleşme kapsamında Paymes Türkiye ofisi PayTabs’in Avrasya operasyonlarının yönetim merkezi olurken, PayTabs’in MENA bölgesinde bulunan ofislerine de Paymes markasıyla sosyal ticarete yönelik ürünleriyle hizmet verecek ve bu doğrultuda ürünlerini EMEA Bölgesi’nin tamamına ulaştıracak. Öte yandan, Statisca’nın projeksiyonu, sosyal ticaret satışlarının değerinin 2026 yılına kadar yaklaşık 2,9 trilyon ABD dolarına ulaşacağını gösteriyor. Birleşme sonrası Paymes ve PayTabs ekipleri, mikro satıcıların pazar segmentinin çoğunluk payını yakalamak hedefiyle 2022’de PayTabs ofisleri için ürünler piyasaya sürmek üzere yola çıkacaklar.

PayTabs, MENA Bölgesi ödeme çözümleri lideri

MENA Bölgesi’nin ödüllü, lider ödeme ve elektronik para kuruluşu PayTabs kurulduğu günden bu yana KOBİ’ler ve e-ticaret işletmeleri için oyunun kurallarını değiştiren çevrimiçi, mobil ve sosyal ticaret ödeme çözümleriyle hizmet veriyor. PayTabs, ödemeler odağında birden fazla para biriminde, güvenli ve sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. API eklentilerini kullanan PayTabs, satıcılar için web sitelerinde veya internet mağazalarında “kur ve çalıştır” ödeme özellikleriyle sorunsuz çalışan B2B ve e-ticaret çözümleriyle öne çıkıyor. Satıcılar gerçek zamanlı olarak sisteme dahil edilerek e-ticaret işlerine saatler içinde başlayabiliyor. PayTabs ayrıca işletmelerin elektronik faturalandırma, QR kodu ve sosyal medya ödeme bağlantıları kullanarak ödeme yapmalarına olanak tanıyan dijital faturalandırma hizmetleri de sunuyor. 2021’de PayTabs, MENA pazarında akıllı telefonları ticari satış noktası (POS) terminaline dönüştüren ilk soft POS çözümü olan PT Touch’ı piyasaya sürmüştü.

Tüm dünyaya finansal özgürlük getirmek için çalışacağız

Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde pazara sunacakları yeni ürünleriyle global bir rekabete girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim: “Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın sosyal ticaretteki lider ödeme platformu Paymes olarak MENA Bölgesi’nin lider ödeme kuruluşlarından olan PayTabs ile güçlerimizi birleştirdik. Türkiye’de ve Azerbaycan’daki tüm değerli rakiplerimizin yanında, global ölçekli dünyanın en büyük beş fintech kuruluşuyla da global bir marka olarak rekabete hazırlanıyoruz. Mevcut Türkiye ofisinin de içinde yer alacağı Avrasya operasyonumuzun yeni planlamasıyla birlikte hizmetlerimizi birçok ülkede aktif hale getireceğiz. Bu doğrultuda, EMEA bölgesinde faaliyet gösteren ofislerimiz ve birçok milletten çalışma arkadaşımızla kurum/birey farkı olmaksızın tüm dünyaya finansal özgürlük getirmek için çalışacağız.” diyor.

PayTabs Kurucusu ve CEO’su Abdulaziz Al Jouf ise: “Paymes ile birleşmemizi, Finansal Teknolojiler alanında ayak izlerimizi genişletmek için büyük bir fırsat olarak yorumluyoruz. Paymes ile oluşturduğumuz küresel sinerjiyle birlikte ödeme teknolojilerinin geleceğine yön vereceğiz. E-ticaret ekonomisini küresel olarak büyütmeye yardımcı olma misyonumuz doğrultusunda da milyonlarca işletme ve satıcı için dijital ödemeleri kolaylaştıracağız.” şeklinde konuştu.

EMEA Bölgesi’ne Türkiye’deki ekiplerimizle destek vereceğiz

Birleşmenin yönetim ve ekip konularındaki detaylarını paylaşan Paymes Kurucu Ortağı Hasan Jabbarov da şu değerlendirmelerde bulunuyor: “PayTabs ile önemli bir güç birliği anlaşmasına imza attık. Anlaşma kapsamında Paymes ekibinde yönetici unvanlarımız devam ederken sorumluluklarımız farklı bölgeler paralelinde genişleyecek. Çalışma arkadaşlarımızı PayTabs ofislerinde direkt olarak Paymes’in ürünleri ile ilgili süreçlerin yönetiminde görevlendireceğiz. PayTabs’e deneyim sahibi olduğumuz sosyal ticaret alanında yeni ürünlerimizle katkı sunacağız. 2022’de hızla büyüyen Türkiye’deki ekibimizi büyütmeye devam ederek teknik, satış, iş geliştirme noktalarında tüm EMEA Bölgesi’ne Türkiye’deki ekiplerimizle destek vereceğiz.”

EMEA Pazarında güçlerimizi birleştirerek agresif şekilde büyüyeceğiz

Paymes Kurucu Ortağı Şehlem Akbulut da birleşmenin agresif bir büyüme getireceğini ifade ederek: “Paymes olarak bölgemizde hızla büyürken şimdi PayTabs iş birliğiyle EMEA bölgesine açılacağız. Bu pazarda büyüme stratejilerimizin bize ivme kazandıracağına inanıyoruz. Kendi bölgelerinde hali hazırda lider iki şirketin güçlerinin birleşimi sosyal ticaret anlayışını önemli ölçüde geliştirecek ve yeni pazarlarda daha güçlü bir yapıda hizmet sunmamızı sağlayacak. Türkiye ve Azerbaycan’da olduğu gibi EMEA Bölgesinde de sosyal ticaretin gelişimini yeni ürünlerimizle desteklemeye özellikle kadınların sosyal ticaretle aile ekonomisine katılımına destek olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı