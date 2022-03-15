Finfree’den borsada yatırım deneyimini güçlendiren iki yeni özellik: Koleksiyonlar ve İzleme Listesi

Borsa ile ilgili tüm yatırım süreçlerini tek bir uygulama üzerinden çözen yeni nesil yatırım platformu Finfree’ye, yatırımcı deneyimini güçlendiren Koleksiyonlar ve İzleme Listesi özellikleri eklendi.

Koleksiyonlar özelliği, sadece hızlı bir bakışla bile sektörün liderlerine ve yükselişlerine hâkim olabilme şansı sunuyor. İzleme Listeleri özelliği sayesinde ise kullanıcılar takip etmek istedikleri şirketleri, şirketin geçmişini bir arada görme ve diğer kullanıcılarla paylaşma imkanı buluyor.

Yatırımcı deneyimini bir üst noktaya taşımak isteyen Finfree, geliştirdiği iki yeni özellik sayesinde kullanıcılarına benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Koleksiyonlar ve İzleme Listelerinin kullanım alanları farklı olsa da her ikisi de kullanıcılara uygun yatırımı bulmaları için önemli bilgiler sağlıyor.

Sektör bazlı yatırım yapanlara müjde!

Borsada sektör bazlı yatırım yapmaya karar verdiğinizde ya da yeni bir sektör arayışına girdiğinizde, sektör liderlerini bulmanın zor olabileceğini hepimiz biliyoruz. Yatırımcılar tarafından yatırımcılar için kurulan Finfree, bu zorluğun da üstesinden gelmek için uygulamaya Koleksiyonlar adında yeni bir özellik ekledi. Premium kullanıcıların erişebildiği Koleksiyonlar özelliği sayesinde, 400’ü aşkın şirketi ve her şirketin bağlı olduğu sektörü incelemek mümkün.

Kullanıcılar Koleksiyonlar arasından seçilen sektörün en büyük, en düşük fiyat/kazanç oranına sahip, en yüksek getiriye sahip ve en yüksek büyüme oranına sahip şirketleri hakkında detaylı bilgi elde edebiliyor.

Backtesting imkanı Finfree’de: İzleme Listeleri

Başarılı yatırım stratejilerinin olmazsa olmazlarından backtesting imkanı ülkemizde oldukça kısıtlı. Şirketin geçmiş verileri kullanarak yıllar içinde nasıl değişiklik göstereceğini, canlılığını ve değerini keşfedeceğimiz bu özellik artık Finfree sayesinde mümkün. Finfree, kullanıcıları için ücretsiz sunduğu bu imkan ile kısıtlamaların önüne geçiyor ve kullanıcılarına izleme listesi yaratma ve paylaşma seçeneği sunuyor. Yatırımcının karar anındaki seçimlerini kolaylaştırmak ve güçlendirmek için izleme listeleri üzerinden karşılaştırma ve inceleme yapması da mümkün. Bu özellik sayesinde takip etmek istediğiniz şirketleri listelediğiniz bir izleme alanı yaratabiliyor ve ulaşmasını istediğiniz diğer kişilere oluşturduğunuz listeleri paylaşabiliyorsunuz.

400’ü aşkın şirket sahibi yatırımcı bekliyor

Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal, Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda hisse olduğunu ve 400’ü aşkın şirket sahibinin yeni yatırımcıları hazırda beklediğini belirterek, “Her birinin sektörü, şirket büyüklüğü ve ana endeksi gibi veriler de yatırımcının tek tek araştırması gereken bilgiler oluyor. Finfree, yatırım kararlarınız için zamandan tasarruf etmenizi sağlarken, analizlerinizi profesyonel bir yatırımcı gibi yapmanız için de kolay bir yol sunuyor. Bu 400’ü aşkın şirketin bağlı olduğu sektörleri filtreleyen ‘Koleksiyon’ özelliğiyle her şirketi ve her şirketin bağlı olduğu sektörü inceleyebiliyorsunuz. Sektör bazlı yatırım yapmak istediğinizde o sektörün son yıllarda meydana gelen olaylara nasıl ayak uydurduğu, ne kadar geliştiği, Covid-19 salgınında ne kadar iyi performans gösterdiği gibi bilgileri sadece grafiklere bakarak cevaplayabiliyorsunuz. Kararsız kaldığınızda ise İzleme Listeleri yanınızda. Finfree’nin yeni özelliği ile yatırım kararlarınızı güçlendirebiliyor, backtesting yapma imkanı elde ediyorsunuz.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı