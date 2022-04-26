Fırat’ın hayalleri Cemil Meriç’le gerçek oldu

Büyükşehir Belediyesinin ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesi kapsamında, Fırat Naz aldığı eğitimlerle hayalini kurduğu işe sahip oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik vermiş olduğu hizmetlerde Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan Fırat Naz ‘Hayaldi Gerçek Oldu’ projesi kapsamında hayalini kurduğu işe girdi. Yaklaşık iki yıldır hizmet alan Fırat Naz, ‘’Bu merkez hayatıma çok şey kattı, el sanatlarından, seramik yapımına kadar, okuma yazmadan E-KPSS’sine kadar. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gördüğüm eğitimler iş bulmamda faydalı oldu’’ dedi.

BENİM GÖZÜM ARKADA KALMAZ

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin öğrencisi Fırat Naz’ın annesi Yadigar Hanım ise ‘’Bu merkezde eğitim almadan önce Fırat içine kapanıktı. Evden dışarı çıkamıyordu, çıkmak istemiyordu. Kendine olan güveni yoktu. Bu merkezde eğitim almaya başladıktan sonra kendine olan güveni geldi. Bu aldığı eğitimler kendisine büyük katkı sağladı, işe girmesine destek oldu. Çok memnunum. Benim gözüm artık arkada kalmaz. Vesile olanlara çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

2 YILDA BİRÇOK BRANŞTA EĞİTİM ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde 2 yıldan bu yana hizmetlerden faydalanan Fırat Naz eğitim aldığı beden eğitimi, drama, halk oyunları, müzik

mutfak sanatları, seramik, mozaik, akıl oyunları, bireysel eğitim, bağımsız yaşam, akademik dersler, E-KPSS eğitimi, bahçecilik eğitimi, sosyal-kültürel aktivitelere katılarak başarı sağladı.

17-35 YAŞ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYANLAR

Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde herhangi bir nedenden ötürü öğrenme güçlüğü yaşayan 17-35 yaş aralığında çocukların topluma kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, toplum içinde bağımsız yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olan, onlara ve ailelerine gelişim ve destek hizmetleri sunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’yle ilgili 153 Çağrı Merkezinden detaylı bilgi alınabilir.