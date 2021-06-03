Fitoterapi bitkilerle tedavi; fito bitki, terapi tedavi demektir. Bitkilerle tedavi manasına gelir. Birinci beşerden bu yana kullanılan bir tedavi metodudur. Klasik halk hekimliği olarak günümüze kadar gelmiş olan bir tedavi metodudur. Şifalı bitkiler dediğimiz, tıbbi bitkiler dediğimiz bitkileri kullandığımız ve faydalandığımız bitkilerle yapılan bir tedavidir. Çabucak çabucak bütün hastalıkların tedavisinde, bütün kronik hastalıkların tedavisinde fitoterapiden faal bir halde faydalanabiliyoruz.

2014 yılında Sıhhat Bakanlığı tarafından GETAT yönetmeliği yayınlandıktan sonra, yani klasik ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği yayınlandıktan sonra tıp hekimleri bu alanda eğitim almaya başladı.Yine Sıhhat Bakanlığı’nın hazırladığı mevzuatlar çerçevesinde, 2014’den bu yana da fitoterapi tıp hekimleri tarafından uygulanagelen bir yol haline geldi.

Kanser hastalarında fitoterapi

Bitkisel tedavi son periyotta bilhassa kanser hastalarında ağır halde kullanılmaktadır.

Fitoterapinin DNA hasarını hem önleyici hem de onarıcı özelliği vardır ve tekrar fitoterapinin anti tümör özellikleri vardır yani kanser hücreleri üzerinde direkt öldürücü özellikleri vardır. Fitoterapi tümör oluşumunu önleyici ve oluşmuş tümörü öldürücü bir tedavi metodudur. Kemoterapide aşikâr bir müddetten sonra direnç oluşur ve fitoterapi tedavisi bu direnci ortadan kaldırır. Ve tekrar metastaz dediğimiz durumlarda, kanserin son evresinde bile bitkisel tedavilerin çok önemli yararları vardır.

Kanser hastalarında radyoterapinin ve kemoterapinin yan tesirlerinin kaldırılmasında fitoterapinin çok büyük tesiri vardır. Hastanın konforunu, tedavisini önemli taraftan olumlu etkilemektedir ayrıyeten kemoterapi ve radyoterapinin aktifliğini arttırıcı özellikleri bulunmaktadır. Hastanın tedavi talihi fitoterapiyle çok daha yükseltilmiş olunmaktadır. Fitoterapi hem hastanın beslenmesini hem de tedavisini çok uygun bir biçimde yerine getirebilmektedir.

Fitoterapi yardımcı bir usul olarak da hastalık oluşmadan evvel de kullanabileceğimiz bir yoldur. Hastalık teşhis edildikten sonra da kullanabileceğimiz bir sistemdir. Hem kanserin erken evrelerinde kullanabileceğimiz bir formüldür hem de kanserin 3. evresinde ve 4. evresinde de faal bir halde faydalanmamız mümkündür. Hasta beslenebildiği sürece fitoterapiden faydalanabiliriz. Kanserin yayılmasını, kanserin büyümesini sağlayan bütün sebepler üzerinde fitoterapinin önemli tesirleri var ve yapılan bilimsel çalışmalarda bu ortaya koyulmuştur.

Hibya Haber Ajansı