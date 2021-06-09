Fitoterapi Nedir?

Fitoterapi bitkilerle tedavi; fito bitki, terapi tedavi demektir. Bitkilerle tedavi manasına gelir. Birinci beşerden bu yana kullanılan bir tedavi tekniğidir. Klasik halk hekimliği olarak günümüze kadar gelmiş olan bir tedavi metodudur. Şifalı bitkiler dediğimiz, tıbbi bitkiler dediğimiz bitkileri kullandığımız ve faydalandığımız bitkilerle yapılan bir tedavidir. Çabucak çabucak bütün hastalıkların tedavisinde, bütün kronik hastalıkların tedavisinde fitoterapiden faal bir formda faydalanabiliyoruz.

SIHHAT BAKANLIĞI 2014 YILINDA ONAYLADI

2014 yılında Sıhhat Bakanlığı tarafından GETAT yönetmeliği yayınlandıktan sonra, yani klâsik ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği yayınlandıktan sonra tıp tabipleri bu alanda eğitim almaya başladı.

Tekrar Sıhhat Bakanlığı’nın hazırladığı mevzuatlar çerçevesinde, 2014’den bu yana da fitoterapi tıp hekimleri tarafından uygulanagelen bir sistem haline geldi.

KANSER HASTALARINDA FİTOTERAPİ

Bitkisel tedavi son periyotta bilhassa kanser hastalarında ağır halde kullanılmaktadır.

Fitoterapinin DNA hasarını hem önleyici hem de onarıcı özelliği vardır. Ve tekrar fitoterapinin anti tümör özellikleri vardır, yani kanser hücreleri üzerinde direkt öldürücü özellikleri vardır. Fitoterapi tümör oluşumunu önleyici ve oluşmuş tümörü öldürücü bir tedavi tekniğidir. Kemoterapide aşikâr bir mühletten sonra direnç oluşur ve fitoterapi tedavisi bu direnci ortadan kaldırır. Ve tekrar metastaz dediğimiz durumlarda, kanserin son evresinde bile bitkisel tedavilerin çok önemli yararları vardır.

Kanser hastalarında radyoterapinin ve kemoterapinin yan tesirlerinin kaldırılmasında fitoterapinin çok büyük tesiri vardır. Hastanın konforunu, tedavisini önemli taraftan olumlu etkilemektedir. Ayrıyeten kemoterapi ve radyoterapinin aktifliğini arttırıcı özellikleri bulunmaktadır. Hastanın tedavi bahtı fitoterapiyle çok daha yükseltilmiş olunmaktadır. Fitoterapi hem hastanın beslenmesini hem de tedavisini çok uygun bir formda yerine getirebilmektedir.

Fitoterapi yardımcı bir usul olarak da hastalık oluşmadan evvel de kullanabileceğimiz bir prosedürdür. Hastalık teşhis edildikten sonra da kullanabileceğimiz bir usuldür. Hem kanserin erken evrelerinde kullanabileceğimiz bir sistemdir hem de kanserin 3. evresinde ve 4. evresinde de faal bir formda faydalanmamız mümkündür. Hasta beslenebildiği sürece fitoterapiden faydalanabiliriz. Kanserin yayılmasını, kanserin büyümesini sağlayan bütün sebepler üzerinde fitoterapinin önemli tesirleri var ve yapılan bilimsel çalışmalarda bu ortaya koyulmuştur.

ÇABUCAK HER HASTALIKTA UYGULANABİLİR

Fitoterapinin kronik rahatsızlıklarda çok taraflı tesirleri vardır. Fitoterapi bütün insanlık tarihinde bilinen bir tedavi metodudur. Bitkiler temel beslenme olarak da değerlidir ve bu bitkilerden fitoterapi tedavi usulüyle faal bir formda faydalanılmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı