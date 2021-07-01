FLO Yeni ERP Platformu ile İleriye Koşuyor: FLO-Run

Türk ayakkabı kesiminin önder markası FLO Mağazacılık, dönem öncesi planlamadan son tüketici satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerini kapsayan FLO-Run Projesi’yle perakende kesiminde fark yaratacak dijital dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyor. FLO-Run ile FLO Mağazacılık’ın global ERP altyapısı, en çağdaş teknolojiler kullanılarak şirketin büyümesini destekleyecek biçimde genişletilecek. FLO-Run ile global mağaza açılışları hızlanacak, stok ve proje idarelerinde randıman artışı sağlanacak.

FLO Mağazacılık, FLO-Run Projesi ile perakende kesiminin en savlı dijital dönüşüm projelerinden birine imza atıyor. Merkezi satın almadan kârlılık tahliline, kalite denetimden dönem öncesi planlamaya, tedarikçi kapasite planlamadan yurtdışı, Marketplace ve son tüketici satışına kadar tüm süreçleri kapsayan FLO-Run ile en ileri perakende teknolojilerine ve altyapısına ulaşmak amaçlanıyor.Projenin kapsamında SAP S/4 HANA, CAR, BW/4 HANA, PaPM, PO, BPC üzere alanındaki en güçlü uygulamalar bulunuyor.

FLO-Run ile öncelikle global FLO operasyonlarının tek ERP çatısı altında konsolide bir biçimde yönetilebilmesi hedefleniyor. Dönem öncesi planlamadan son müşteri satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerinin birbiri ile bütünleşik ve takip edilebilir olması, kurumsal çevikliği ve omnichannel süreçlerini olumlu tarafta destekleyecek. FLO-Run ile gelişmekte olan yeni iş modellerine ahenk sağlayabilecek esnek bir ERP altyapısına ulaşılması ve mevcut ana bilgi yapısının ileri uygulamalar düzeyine çıkarılması için gerekli sistemsel ve süreçsel geliştirmeler yapılacak. Böylelikle en çağdaş entegrasyon mimarisi ile ERP’ye dokunan tüm entegrasyonların inançlı, süratli ve sürdürülebilir formda yönetilmesi sağlanacak; iş zekâsı data ambarı teknolojisinde en çağdaş, stabil ve ölçeklenebilir altyapıya geçilmiş olacak.

Sürat ve randıman kazandıracak

Şirket içinde 250’den fazla toplamda ise 400 proje üyesi ile dev bir proje olan FLO-Run ile yeni pazarlarda altyapı suram müddetinde 50 hızlanma ve ay kapanış müddetinde 30 düzgünleşme öngörülüyor. Proje ile stok idaresinde 5’e kadar randıman artışı beklenirken altyapı sıkıntılarına istinaden sistem kapanışlarında 90 azalma, ERP data tabanı hacminde 90 küçülme, sistem sürece performansında ise 90 güzelleşme sağlanacak.

Şiddetli pandemi şartlarına karşın yatırımlarını büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan FLO Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, “FLO Mağazacılık olarak vizyonumuz Türkiye’den çıkan birinci 10 küresel markadan biri olmak ve bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Türk ayakkabı bölümünün başkan markası olmanın da verdiği sorumlulukla yatırımlarımıza devam ediyor, teknolojik alt yapımızı güçlendirecek projeler geliştiriyoruz. FLO-Run projemizle de perakende dalının en büyük dijital dönüşüm projelerinden birine imza atacağız” diye konuştu.

FLO-Run projesinin FLO’nun global ERP altyapısının en çağdaş ve stabil teknoloji üzerinde koşmasını sağlayacağını kaydeden Burak Aktaş, şöyle devam etti: “Pandeminin de tesiriyle dünyada üretim, tedarik ve pazarlama ağlarının tekrar formlandığı, dijital dönüşümün baş döndürücü süratle yaşandığı bir periyoda girdik. Her şirket bu sürece süratle ahenk sağlamak zorunda. Biz de dalın öncüsü olarak bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. FLO-Run ile global FLO operasyonlarının tek ERP çatısı altında konsolide bir biçimde yönetilebilmesini, en çağdaş entegrasyon mimarisi ile ERP’ye dokunan tüm entegrasyonların inançlı, süratli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Böylelikle dönem öncesi planlamadan son müşteri satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerinin birbiri ile bütünleşik ve takip edilebilir olmasını hedefliyoruz. Mevcut sistemdeki tüm süreçleri Flo-Run projesiyle birlikte S/4 HANA yapısına taşımayı; Fashion&Vertical Business ve CAR tahlillerini Active-C metodolojisi ile hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı