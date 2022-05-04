FMV Işık Okulları, Muğla Serkis Köyü İlköğretim Okulu’na “kalplerimiz aynı” dedi

FMV Erenköy Işık İlköğretim Okulu ve Erenköy Yerleşkesi Okul Aile Birliği, çok değerli bir projeye imza attı. FMV Erenköy Işık İlköğretim Kurumu ve Erenköy Yerleşkesi Okul Aile Birliği, “Şehirlerimiz Ayrı, Kalplerimiz Aynı” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl Muğla ilinde gerçekleşen yangın sonrası büyük zarar gören Serkis Köyü’ndeki Muğla Otmanlar Serkis İlköğretim Okulu’nu yenilediler.

“Şehirlerimiz Ayrı, Kalplerimiz Aynı” projesi kapsamında geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında büyük zarar gören Muğla Otmanlar Serkis İlköğretim Okulu’nun öğrenci sıraları yenilendi, kütüphane yapıldı, okuldaki diğer yenilenme süreçleri ise devam ediyor. Yaz tatilinde sıva ve boyası tamamlanacak. Okulda ayrıca çocuklar için bir oyun parkı oluşturuldu, her bir öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Muğla Otmanlar Serkis İlköğretim Okulu öğrencileri yenilenme çalışmaları devam ederken “Cici Tiyatro” ekibiyle buluşarak, “Noktalama İşaretlerinin Serüveni” adlı tiyatro oyununu, pandomim gösterisini, palyaço şovunu ve konserini izlediler. Yüz boyama ve yaratıcı drama etkinliklerine katılarak, yeni kurulan oyun parklarında keyifli zaman geçirdiler. Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kendilerine özel oluşturulan hediyelerini de büyük bir mutlulukla aldılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı