FMV Işık Okulları öğrencileri sokak hayvanları için bir araya geldi

FMV Işık Okulları öğrencileri sokak hayvanları için bir araya geldi

 FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri tarafından soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının güç
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 6 Temmuz 2021 10 Görüntüleme

FMV Işık Okulları öğrencileri sokak hayvanları için bir araya geldi

FMV Işık Okulları öğrencileri sokak hayvanları için bir araya geldi

FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri tarafından soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının güç durumlarına dikkat çekmek için başlatılan onların yiyecek ve su gereksinimlerini karşılayarak hayatlarını kurtarmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan ‘Umutlu Patiler’ projesine bir takviye de miniklerden geldi. Umutlu Patiler projesinde vazife alan FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri, FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulundaki Işıklı kardeşleri ile çok manalı bir toplumsal sorumluluk projesinde buluştular.

İçişleri Bakanlığının desteklediği kardeş okul projesi kapsamında, FSM Dumlupınar İlkokulu ve Anafartalar İlkokulu öğrencileri ile bir ortaya gelen Ayazağa Işık Lisesi, Fen Lisesi ve Ayazağa Işık İlköğretim Okulu öğrencileri, Sarıyer Kaymakamlığı’nın yürüttüğü “Sokak Hayvanları Besleme Programı”na katılıp program hakkında detaylı bilgi aldılar. Ayazağa Ormanı’nda kardeş okul öğrencileri ile buluşan öğrenciler, sokak hayvanlarını besleyip etraf paklığı yaparak hayvanların ömür alanlarını güzelleştirdiler. Sokak hayvanlarını “Umutlu Patiler Projesi” kapsamında bağışlanan mamalar ile besleyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler manalı bir toplumsal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Ormandaki hayvanların beslenmesinin akabinde öğrenciler, Kısırkaya Hayvan Barınağına da giderek sokak hayvanlarının bakımı ile ilgili veteriner tabiplerden bilgi alarak bir muayeneye katıldılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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