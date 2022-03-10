Fomilk 8 Mart’da Cinsiyet Eşitliği İçin Kadın Sporcular ve Sporseverlerle Buluştu

Fomilk, Türkiye Kürek Federasyonu Kadın Komisyonu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ilk kez düzenlediği kürek etkinliğinde Fomilkbar ile sporcuları destekledi.

Fomilk, Türkiye Kürek Federasyonu Kadın Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ilk kez düzenlenen kürek etkinliğinde, Fomilkbar ile sporseverleri ağırladı.

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte, gerçek yemişlerden yapılan, yapay aroma, renklendirici ve koruyucu içermeyen bitkisel sütlerden hazırlanan sıcak ve soğuk içecekler ile birlikte gronola ikram edildi. 100’den fazla sporcu ve antrenörün katıldığı bu keyifli etkinlikte, sürdürülebilir dünyaya hizmet eden ve yeni lezzetleriyle dikkat çeken Fomilk, geleceğin lezzetlerini Fomilkbar’da katılımcılara deneyimleme fırsatı sundu.

Sporcular için Sağlıklı Ara Öğün Alternatifleri

Sporcuların enerji ihtiyaçlarını karşılamalarının önemini her daim göz önünde bulundurarak ürünlerini en doğal haliyle hazırlayan Fomilk, tüm diyetlere uyumlu bir alternatif sunuyor. Hedeflere, yaşa ve elbette yapılan spora bağlı olarak değişiklik gösteren diyetlerde Fomilk bitkisel bazlı sütler değerli birer alternatif oluşturuyor. Sade olarak tüketilebilen ürünler, aynı zamanda özel Fomilk tarifleriyle sağlıklı atıştırmalıklara ve ara öğünlere dönüşüyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre; bitki bazlı diyetler, bağışıklık sistemi sağlığı, antioksidan durumu, kan basıncı ve kolesterol seviyeleri dahil olmak üzere bir dizi diğer kardiyovasküler hastalık risk faktörleri üzerinde olumlu etkiler gösteriyor. Bu kapsamda, bitkisel sütler de sporcular için sağlıklı alternatif yiyecek opsiyonları arasında yer alıyor. Fomilkbar’da tadına bakılabilecek, bu bakış açısıyla hazırlanan farklı tarifler aynı zamanda markanın YouTube hesabında da yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı