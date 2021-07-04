Fon kodu iptali

Borsa İstanbul A.Ş’de fon kodu iptal edildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
”İş Portföy İdaresi A.Ş’nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine 24.06.2021 tarihinden itibaren kelam konusu fon kodları iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU
İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu IPI
İş Portföy Asist Özgür Özel Fon IMM”
Hibya Haber Ajansı