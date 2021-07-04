Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

 Pandemi periyodunda de müşterilerinin her vakit yanında olmak ismine eserlerini ve hizmetlerini geliştirm
Ana Sayfa Ekonomi 4 Temmuz 2021 16 Görüntüleme

Fon kodu iptali

Fon kodu iptali

Borsa İstanbul A.Ş’de fon kodu iptal edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”İş Portföy İdaresi A.Ş’nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine 24.06.2021 tarihinden itibaren kelam konusu fon kodları iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI                                                          FON KODU
İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu          IPI
İş Portföy Asist Özgür Özel Fon                                                        IMM”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Emirates, ABD Uçuş Ağını Genişletiyor

Emirates, ABD Uçuş Ağını Genişletiyor