Borsa İstanbul A.Ş, fon unvanı değişikliği bildirimi yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 03.06.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen biçimde değiştiği bildirildi. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul’da yapılacak süreçlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecek.

FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI

GHA Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Altın Emeklilik Yatırım Fonu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Altın İştirak Emeklilik Yatırım Fonu

Hibya Haber Ajansı