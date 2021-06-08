Fon unvanı değişikliği

Fon unvanı değişikliği

 Borsa İstanbul A.Ş, fon unvanı değişikliği bildirimi yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan
Ana Sayfa Ekonomi 8 Haziran 2021 6 Görüntüleme

Fon unvanı değişikliği

Fon unvanı değişikliği

Borsa İstanbul A.Ş, fon unvanı değişikliği bildirimi yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 03.06.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen biçimde değiştiği bildirildi. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul’da yapılacak süreçlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecek.

FON KODU                                  ESKİ FON UNVANI                                        YENİ FON UNVANI

GHA           Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Altın Emeklilik Yatırım Fonu     Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Altın İştirak Emeklilik Yatırım Fonu

Hibya Haber Ajansı

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