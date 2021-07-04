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Ana Sayfa Ekonomi 4 Temmuz 2021 11 Görüntüleme

Fon unvanı değişikliği

Fon unvanı değişikliği

Borsa İstanbul A.Ş’de fon unvanı değişikliği yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran,  Azimut Portföy İdaresi A.Ş kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 24.06.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen halde değiştiğini bildirdi. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul’da yapılacak süreçlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecek.

FON KODU                         ESKİ FON UNVANI                             YENİ FON UNVANI

FYE      Azimut PYŞ BKS Hür (Döviz) Özel Fon       Azimut Portföy Fırat Özgür (Döviz) Özel Fon

Hibya Haber Ajansı

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