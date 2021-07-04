Borsa İstanbul A.Ş’de fon unvanı değişikliği yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, Azimut Portföy İdaresi A.Ş kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 24.06.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen halde değiştiğini bildirdi. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul’da yapılacak süreçlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecek.
FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI
FYE Azimut PYŞ BKS Hür (Döviz) Özel Fon Azimut Portföy Fırat Özgür (Döviz) Özel Fon
Hibya Haber Ajansı