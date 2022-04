fonbulucu ’ya 4,5 milyon TL’lik ikinci yatırım

Yeni nesil yatırımcılık kültürü ile yeni nesil girişimcilik finansmanını Türkiye’de hem ilk uygulayan hem de gelişmesi yönünde büyük katkıları bulunan kitle fonlama platformu fonbulucu’nun çatı şirketi Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş., Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin girişim sermayesi yatırım fonundan 4,5 milyon TL yatırım aldı. Son iki ay içerisinde ikinci defa yatırım alan fonbulucu’nun 18 binden fazla üyesi bulunuyor. 1 milyar TL’ye yakın fonlama talebi alan platform, henüz bir yılını doldurmadan toplamda 58 milyon TL yatırıma aracılık etti. Şirket bu yatırımla beraber ödenmiş sermayesini 25.500.000 TL’ye çıkaracağını duyurdu.

Türkiye’nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslıyla faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu’nun çatı şirketi olan Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş., Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 150 milyon değerleme üzerinden 4,5 milyon TL yatırım aldı.Bugüne kadar 18 binden fazla üye, 11 binden fazla yatırımcı 1 milyar TL’ye yakın fonlama talebiyle toplamda 58 milyon TL yatırımın girişimlere ulaşmasına aracılık eden fonbulucu, büyümeye devam ediyor. Son üç ayda alınan iki yatırımla birlikte 24 ayda sermaye bazında 510 kat büyüme Konuyla ilgili açıklama yapan fonbulucu Kurucusu ve CEO’su Hakan Yıldız, “fonbulucu platformu olarak henüz bir yılımızı doldurmadan ikinci defa büyük bir yatırım alıyoruz. Geçtiğimiz aylarda, 15 milyon TL yatırım almıştık. Bu defa aldığımız yatırımla beraber 2022 yılı içerisinde 19.500.000 TL tutarında yatırım almak bizi çok mutlu ediyor. Özellikle bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan bu yatırımı almak çok daha anlamlı bizim için. Son bir yılda inanılmaz hızla büyüyoruz. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında platformumuzda 300 üye bile yokken şu an yaklaşık 20.000 üyeye ulaştık. Fon talebinde her ay neredeyse 100 büyüyoruz. Ortalama yatırım ilk başladığımız günden bugüne 300 artış gösterdi, topladığımız fon ise her ay bir önceki aya göre 20 ila 50 arasında artıyor. Bu inanılmaz derecede hızlı bir büyüme. Her zaman geleceği düşünüyoruz. Dolayısıyla almış olduğumuz yatırımlar, sistemimizin desteklenmesi adına çok önemli rol oynuyor. 50.000 TL sermaye ile kurduğumuz şirketimizin sermayesi bu hafta 25.500.000 TL olacak ve hissedarlarımıza 302 oranında bedelsiz pay dağıtacağız. Sermaye bazında 2 yıl içerisinde 510 kat büyüme göstermek bize gurur veriyor. 11 Mayıs 2022 ‘de yeni ofisimiz için bir açılış yapacağız. Çalışan kadromuzu 300 büyüterek 24 kişiye ulaştırdık. Kısa bir zamanda hem ülkemizde daha da büyüyeceğiz hem de global platformumuzu hayata geçireceğiz. Tüm ekosistemimize hayırlı olsun” dedi.fonbulucu yakın gelecekte bir Turcorn olacaktır.Yapılan yatırım hakkında konuşan Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Güder ise, “GSYF olarak kitle fonlama konusunda öncü bir rol üstlenen fonbulucu ’ya yaptığımız bu yatırımın ekosistemin daha fazla büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. fonbulucu‘yu ülkemizin globale açılmış finteklerinden biri olarak görüyor ve yakın bir zaman içerisinde bir Turcorn olacağına inanıyoruz. Bu sistemin gelişmesi bizim gibi fon yöneticileri için çok önemli. Tüm VC’lerimizi bu sistemde yatırıma çağırıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı