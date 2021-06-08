Ford yetkili satıcılarından her marka ve model otomobil için güvenilir ikinci el satış hizmeti!

Ford Otosan ikinci el araçların satışında profesyonel dayanak muhtaçlığı duyan araç sahiplerine yönelik yeni hizmeti “Aracımı Sat” ile vekaletli satışlara başladı. Hizmet kapsamında, araçlar Ford garantisiyle araç sahibi ismine online ortam ve yetkili satıcıların ikinci el stant alanlarında sergileniyor ve pahasında satılıyor.

Türkiye otomotiv kesiminin öncü şirketi Ford Otosan, iş yoğunluğu, vakit kısıtları, güvenlik riskleri, teknolojik bilgi yetersizlikleri ve sıhhat sorunları üzere sebeplerle ikinci el araçların satışında giderek artan profesyonel dayanak muhtaçlığına yönelik olarak araç sahibinin vekaleti ile satış hizmeti vermeye başladı.

Sıfır ya da ikinci el araç almak üzere mevcut aracını satmak isteyen şahıslar “Aracımı Sat” hizmetinden Ford İkinci El yetkili satıcı ağındaki bayilerden rastgele birinden randevu alarak faydalanabiliyor. “Aracımı Sat” hizmeti kapsamında, aracın fiyatı tarafsız bir 2.el araç değerleme sistemi üzerinden, aracın yeni piyasa kıymetinin hesaplanması ile belirleniyor. Ford yetkili satıcılarının model ve marka fark etmeksizin sunduğu TSE onaylı “F-Ekspertiz” sürecinin ve satış fiyatının belirlenmesinden sonra vekaletli satış süreçleri başlıyor. Gerekmesi halinde paklık, küçük tamir yapılarak, profesyonel fotoğraflama sonrasında araç hem online hem de fiili olarak bayinin 2. el araç showroom’unda görücüye çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl Ford yetkili bayileri aracılığıyla tüketicilere inançlı, alanında uzman şahıslardan oluşan gruplarla, boya, kaporta, motor, mekanik, yol testleri, lift ile araç altı denetimleri dahil her türlü ekspertiz hizmetini sunan Ford Otosan, hayli talep gören “F-ekspertiz” hizmetinin akabinde, sunduğu hizmetlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı